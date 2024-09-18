iPhone 16 開箱實測／iPhone 16 上手玩｜今年的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 無疑人看到「Pro」的影子，今代在新增的性能上，讓人感覺與 Pro 系列的相距拉近了不少，配備了一些來自 Pro 機型的功能，如全新超廣角相機﹑動作按鈕、相機控制按鈕，以及最新的 A18 晶片。如果想玩新功能，但又追求 CP 值的話，是否入手 iPhone 16 就足夠呢？即睇以下開箱試玩。



湖水綠色 iPhone 16 開箱

iPhone 16 提供了五種顏色選擇：群青色﹑湖水綠色﹑粉紅色﹑白色和黑色。與 iPhone 15 相比，今年的顏色更為鮮豔生動，記者在陽光底下開箱 iPhone 16，感覺顏色更加豔麗。

iPhone 16系列（林勇 攝）

（陳錦洪 攝）

iPhone 16 延續輕量化的同時，進一步提升了耐用性。採用了航天工業級鋁金屬材質，一拿到手就明顯感覺到非常輕盈，並且表面處理光滑，減少了指紋的殘留。感覺非常適合喜歡輕巧機身的用家使用。

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同時新增兩大「Pro」按鈕

iPhone 16 這次同時加入了本來在 iPhone 15 Pro 系列上的動作按鈕 Action Button，以及全新的相機控制按鈕。明顯增強了實用性，使其在操作功能上更接近 Pro 系列。特別是，這兩款機型都可以拍攝空間照片和影片，讓用家在 Apple Vision Pro 或其他支持 3D 顯示的設備上觀看內容。在上手玩的過程中，有好幾次都以為自己拿著 iPhone 16 Pro，要翻轉看一看鏡頭才知道是標準版的 16。

使用過 iPhone 15 Pro 的用家應該都對動作按鈕不陌生，取代靜音鍵，可以在設置內進行自定義，快捷操作靜音模式、專注模式、相機模式、電筒、錄音等多項功能。無需在螢幕上慢慢點出該功能，提高了單手操作的使用效率。

（陳錦洪 攝）

iPhone 16試相

同時，與 iPhone 16 Pro 系列一樣加入了全新的相機控制按鈕，改變用家相影操作體驗，使其更像傳統的相機。方便用家在打橫使用 iPhone 時，能更快速操作相機，甚至在不解鎖手機的情況下即可使用。

相機控制按鈕不僅具備觸覺反應，還支援滑動操作，可以通過滑動來進行變焦。此外，輕按兩次可以在景深、曝光和攝影風格等不同設置之間切換。不過，記者初步體驗時發現，按鈕的靈敏度有點不太足夠，有時候可能需要滑動幾次才能達到想要的設定。另外，由於 iOS 18 還未支援半按對焦的功能，只能點擊螢幕對焦，感覺要等 iOS 18 更新後，才能完全釋放相機控制按鈕的功能。

（陳錦洪 攝）

螢幕表現略為失色

iPhone 16 的螢幕尺寸沒有改變，仍然是 6.1"，而 iPhone 16 Plus 則維持 6.7 吋。提到失色，並不是因為比上一代差，而是沒有如用家期待般升級螢幕，依舊使用 OLED Super Retina XDR 螢幕。以及，仍然堅持將刷新率維持在 60Hz。值得一提的優點是，螢幕最高亮度可達 2,000 尼特，實測時在猛烈陽光的戶外環境下，很明顯能感覺到螢幕亮度提升帶來的好處。顯示效果更銳利、鮮明，並且具有極佳的可視角度。

垂直雙鏡頭

iPhone 16 和 16 Plus 都擁有升級的雙鏡頭系統，包含 4800 萬像素主鏡頭和 1200 萬像素的全新超廣角鏡頭。這次的升級使得標準版機型也能夠拍攝廣角照片，這在過去是 Pro 系列的專屬功能。

Apple 強調，這套相機系統的多樣性大大提升，能夠通過像素合併技術，模擬光學變焦效果，甚至在沒有專用變焦鏡頭的情況下，提供出色的 2x 變焦照片。在實測下發現，雖然沒有 iPhone 16 Pro 5x鏡頭的長焦距效果，但 2x 亦已足夠一般用家對長焦距的拍攝需要。另外，鏡頭佈局改回垂直後，外觀看上去感覺大大提升。

A18 晶片跑分

iPhone 16 和 16 Plus 搭載了全新的 A18 芯片，基於 3nm 製程的新一代處理器，提供比A16 Bionic 快 30% 的 CPU 性能提升。iPhone 16 的遊戲體驗可能是 A18 晶片升級的一大亮點。得益於硬體加速的光線追蹤技術，這一功能此前只在 Pro 系列機型上出現，如今 iPhone 16 和 16 Plus 也能支援，讓遊戲畫面更加栩栩如生。

記者用 Geekbench 6 跑分發現，CPU 單核表現達 3058；多核分數達 7661，不只比 iPhone 15 Pro的跑分結果高，更與 iPhone 16 Pro Max的 3365 分和 8242 分差距不大。在處理一般日常使用的情況下，已能提供 Pro 級的 CPU 效能。

（陳錦洪 攝）

iPhone 16開箱總結

iPhone 16 上手玩後最大的感覺是，獲得了許多 Pro 系列相同的功能的雙鏡頭 iPhone ，除了拍攝功能有比較明顯的差距外，基本上也能享受到與 Pro 機相若的體驗，並且價格依舊保持不變。這使得iPhone 16 的 CP 值大大提升，對於鏡頭沒有專業級需求的用家，iPhone 16 成為一個更具價值的選擇，特別是考慮兩個階級的 iPhone 16 都擁有相同的 AI 功能和相機控制按鈕。