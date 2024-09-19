任天堂起訴幻獸帕魯Palworld廠商｜網民笑指不告原神曲線證明冇抄｜任天堂一直都被稱為擁有「最強法務部」，過往起訴過不同公司侵權，手下敗將計有《白貓》、Switch模擬器Yuzu等等。最近任天堂與「寶可夢公司」The Pokemon Company 共同起訴遊戲《Palworld 幻獸帕魯》生產商Pocket Pair ，隨即引來大批網民討論，更有人質疑為何遊戲《原神》沒有被起訴，是否曲線證明米哈遊沒有抄襲《Zelda》。



任天堂宣佈起訴Pocket Pair

《幻獸帕魯》是一款類似Pokemon的寵物育成Steam平台遊戲，於 2024 年 1 月 19 日發售，100 天內總遊玩時數突破13 億小時，當時相當招搖。任天堂終於在9月19日，於社交平台X及官方網站上發出聲明指與TPC (The Pokemon Company)於9月18日向東京地方法院起訴遊戲《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair，指Pocket Pair侵害多項自家的專利權。申請禁令停止侵權及賠償自己損失。

任天堂於今日(19日)於社交平台X及官方網站上發出聲明指與TPC (The Pokemon Company)於9月18日向東京地方法院起訴遊戲《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair

任天堂於今日(19日)於社交平台X及官方網站上發出聲明指與TPC (The Pokemon Company)於9月18日向東京地方法院起訴遊戲《幻獸帕魯》開發商Pocket Pair

網民分析：咁耐先告，養肥咗先「劏」？

遊戲《幻獸帕魯》都推出了好一段時間，近日更有傳正在開發手機版。有網民就就笑言等到出手機版才提告，是否「養肥咗先劏」，亦有人笑稱「老任主要業務係法務部」。對此有人認真分析，如果對方沒有實質在從中得到利益，很難去提告，若然有對方的賬面收益就可以更易起訴及獲得賠償。

有人笑稱「老任主要業務係法務部」

網民分析：咁耐先告，養肥咗先「劏」？

對此有人認真分析，如果對方沒有實質在從中得到利益，很難去提告，若然有對方的賬面收益就可以更易起訴及獲得賠償。

有日本網民指任天堂一直都有不斷修改Pokemon的「捕獲系」專利（即捕捉寵物當作伴隨的特別玩法），《幻獸帕魯》有可能是因此侵犯了任天堂「拋精靈球」這玩法的專利。

有日本網民指任天堂一直都有不斷修改Pokemon的捕獲專利。《幻獸帕魯》有可能是因侵犯了拋精靈球的專利。(@nakaido_F)

亦有不少人質疑為何國產遊戲《原神》玩法和畫面與任天堂旗下遊戲《薩爾達傳說》都有相似地方，但任天堂卻沒有起訴其發行商「米哈游」，是否等於證明原神沒有抄襲？有網民就認為雖然原神有抄襲的成份，卻因為沒有涉及任天堂的專利所以沒有被起訴。

《幻獸帕魯》並非任天堂2024年「首殺」

《幻獸帕魯》被起訴此事成為了今日熱話。不過開發商Pocket Pair並不是今年任天堂的「首殺」。早前任天堂起訴Nintendo Switch模擬器Yuzu開發團隊Tropic Haze，指控Tropic Haze以非法技術破解任天堂旗下遊戲，當中的《薩爾達傳說：王國之淚》不僅在任天堂正式發布前已可透過Yuzu下載，其非法下載次數更超過100萬次，嚴重侵犯任天堂的知識產權。Yuzu開發團隊於今年3月同意向任天堂支付240萬美元賠償金，與任天堂達成和解。

除此之外任天堂過往亦起訴過不同發行商或公司，例如《白貓Project》發行商Colopl或小型賽車租賃公司Maricar等。故此被稱為「最強法務部」。