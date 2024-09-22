華為MateXT三摺屏成熱話 Samsung傳明年推大尺寸捲曲手機對撼？｜華為Huawei最新推出的三摺機成為手機界熱話，有傳不少廠商都正在研發可摺疊的大屏幕手機。其中有傳Samsung三星明年就會推出捲曲手機，即睇詳情。



華為MateXT的三摺屏手機成熱話

華為MateXT的三摺屏手機成熱話，其三摺大屏幕設計十分曯目。有人戲稱聽電話時不摺疊電話來「曬命」MateXT，有人亦改圖笑言未來可能會出五摺手機。連中國知名網絡安全公司360創辦人周鴻禕亦拍片教大家用三摺屏焗兩碗杯麵，被網民質疑是在反諷。

三摺大屏幕手機亦引來手機界的關注，不少廠商都有傳正研究類似的手機。而三星近日就傳於明年會推出大尺寸捲曲手機，似乎與華為的三摺屏對撼！

華為MateXT的三摺屏手機成熱話 （林勇 攝）

有人戲稱聽電話時不摺疊電話來「曬命」MateXT（資料圖片）

有人亦改圖笑言未來可能會出五摺手機（資料圖片）

連中國知名網絡安全公司360創辦人周鴻禕亦拍片教大家用三摺屏焗2碗杯麵，被網民質疑是在反諷。

Samsung傳明年推大尺寸捲曲手機

根據外媒報導，Samsung正開發一款可以「捲曲」手機，並預計將明年推出。消息指，這款可以捲曲的手機將配備12.4吋大螢幕，比起華為三摺機Mate XT的10.2吋屏幕更大。並實Samsung曾在SID Display Week上，展示過一款可捲曲的屏幕。外界推測今次的捲曲手機都可能會採用相似的技術。

根據外媒報導，Samsung正開發一款可以「捲曲」手機（資料圖片）

有指Samsung將為此手機配備在屏幕下的相機鏡頭，讓設計看起來更高級。 不過一日未正式發布，一日都未知Samsung會否成為第一個推出捲曲手機的廠商。

Samsung曾在SID Display Week上，展示過一款可捲曲的屏幕

Samsung顯示器提供各種可滾動、滑動或拉伸的顯示器外形規格。（資料圖片）

Samsung勁敵之一的LG，過去曾嘗試開發一款可捲曲的智能手機，不過在正式推出前就因旗下手機部門關閉，而退出這個市場。讓外界好奇今次Samsung推出的捲曲手機，是否會與LG設計的捲曲手機相似。

LG「胎死腹中」的手機（資料圖片）

不過目前華為的三摺屏手機價格高昂，售價將3萬多港元，如果Samsung推出捲曲手機，是否會比華為的三摺機更昂貴？大家又期待捲曲的手機嗎？