華為旗艦Mate XT「非凡大師」系列正式登陸香港市場，引起了城中科技迷的關注熱潮。這部被譽為「全球首款商用三折疊屏手機」，憑藉其前衛的設計、強大的影像功能和沉浸式的大屏體驗，不少國內用家非常期待。而新機就在iPhone 16推出同時，亦都正式登陸香港先達，而且售價亦沒有國內炒價那麼「瘋狂」。



三摺神機就在iPhone 16開賣同時抵先達

Huawei Mate XT正式抵港

HUAWEI Mate XT「非凡大師」已於琴日搶先在先達登陸，單機售價為港幣68000元。相比之下，內地原廠炒賣價超過10萬元，可謂「合理」許多。香港暫時只有1TB＋黑色或1TB＋紅色版本，賣價為$68000。雖然水貨版同樣是國內HarmonyOS系統，但仍可加入Google Play直接安裝Android app。不過來貨數量有限，有興趣可落場睇睇再決定。

Huawei Mate XT 先達三禾搶先返貨

華為Mate XT「非凡大師」採用了極具特色的外觀設計。機身背部採用了獨特的岩脈紋理工藝，每片紋理均獨一無二，彷彿大自然般的秩序美感和工藝美感完美融合。最矚目的莫過於全新的三折疊屏幕設計，通過華為自家研發的天工鉸鏈系統，能靈活切換單屏、雙屏和三屏等多種形態，開合自如。影像方面， Mate XT採用了首發10檔可變光圈的折疊影像系統，搭配潛望式長焦鏡頭和超廣角鏡頭，可以輕鬆捕捉從微距到長焦的各種場景。全新的AI智能影像算法，更能優化照片的色彩和質感，為用家帶來專業級的攝影體驗。

購機時店主會為買家安裝Google Play，要安裝Android app更輕易。

擁有10.2吋的超大三折疊OLED顯示屏，Mate XT通過16:11的屏比，加上3K超高清分辨率，為用家帶來極致的沉浸式視聽體驗。無論是翻閱電子書、觀看高清影片，還是進行日常的辦公文書處理，都能盡情發揮大屏優勢，提升效率和享受感。

可直接利用Google Play Store下載apps。

Mate XT機身採用了超強火箭鋼材質，抗壓強度高達1900兆帕，能經受無數次的反復開合而不失去應有的穩定性。內置5600mAh大容量電池，加上支援快充技術，即使長時間使用也能確保持續續航。