Samsung誤洩發布日期？Galaxy S24 FE手機&Tab S10 平板功能傳聞｜Samsung的越南分部近日誤將一段影片上傳到 YouTube，指將會在本周有揭幕活動，外界推測會推出S24 FE 和 Tab S10 。即睇詳情。



Samsung誤洩發布日期

之前外界推測S24 FE 和 Tab S10將會在10月發佈，讓不少人都拭目以待。不過近日Samsung的越南分部誤將一段影片上傳到 YouTube，指將會在9月26日(本周四)舉行揭幕活動，隨後又很快把影片轉為私人影片，讓外界猜測到底是過早上傳還是Samsung改變了公布日期。有人相信這次揭幕活動就是發佈S24 FE 和 Tab S10的活動。

Samsung誤洩發布日期

Galaxy S24 FE手機功能傳聞

有傳Galaxy S24 FE的設計會非常接近Galaxy S24與 S23 FE。將會配備三鏡頭，而螢幕尺寸將增加至 6.5 英寸，比基本款的 Galaxy S24 更大，屏幕亮度高達 1,900 nits。手機似乎還將配備 USB-C接口，尺寸約為 162 x 77.3 x 8 毫米，比 Galaxy S23 FE 的尺寸稍大， Galaxy S23 FE 為 158 x 76.5 x 8.2 毫米。顏色方面S24 FE 傳將有 5 種顏色可供選擇，分別為灰色、黑色、黃色、淺藍色和淺綠色。有傳黑色將會是最突出的顏色。

S24 FE 傳將有 5 種顏色可供選擇，分別為灰色、黑色、黃色、淺藍色和淺綠色。 (Android Headlines)

而電量方面，亦傳會配備 4,500 mAh 電池，比 Galaxy S23 FE的4,000mAh更高。更可能會有25W 有線充電速度和15W 無線充電。

而處理器方面有傳會配備 Exynos 2400e處理器，暫時RAM及儲存容量尚未知道，但之前的型號配備了 8GB，所以相信不會比這個數字少。

Galaxy S24 FE手機傳言圖(@Onleaks)

Galaxy Tab S10傳聞

外媒JoonAng稱Samsung將放棄11吋版本，改為提供12.4 吋的Galaxy Tab S10 Plus 及14.6 吋顯示器的Galaxy Tab S10 Ultra。有傳Tab S10 系列在設計上不會有太大變化，將會與S9十分相似，採用鋁外殼。另外會採用更窄的邊框，以增大屏幕尺寸，並配有S Pen 配件。另外有傳Ultra型號的屏幕會有一個凹口，會設置兩個鏡頭於此。

Galaxy Tab S10 Ultra傳聞圖(@Onleaks)

Galaxy Tab S10 Plus傳聞圖(Android Headlines)

晶片方面，有傳言稱，Ultra 版將搭載Snapdragon 8 Gen 3 晶片，而 Plus 將配備9300+SoC 晶片。關於電池，Tab S10配合傳聞中更強的晶片後，可能會改善電池壽命。 Tab S9 Plus 目前的基本使用時間約為 10 小時，如果Tab S10配有更強勁的晶片，電池使用時間亦有可能更加。