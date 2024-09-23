華為Mate XT三摺手機全面評測　科技愛好者與追求極致的創新體驗

今年的早些時候，余承東在與董宇輝的直播中透露，華為「下一代摺疊屏」是一款「別人都能想得到，但都做不出來的產品。」



如今，華為Mate XT 非凡大師正式發布，雖然說早就見到餘總使用這款三摺疊手機的相關報道，但真真切切的實際上手體驗後，還是不得不感嘆，華為真的把別人做不出來的產品做出來了。

那麼這次的華為Mate XT 非凡大師有哪些亮點？三折大屏到底有啥用？2萬塊的售價到底值不值得買，今天我們就來幫你搞清楚這些問題。

1. 外觀設計：盡顯非凡大師風範

咱們先來看看華為Mate XT 非凡大師的外觀設計。

作為華為非凡大師非凡大師品牌的新成員，華為Mate XT 非凡大師在外觀設計上延續了華為對美學藝術的深刻理解。

首先在華為Mate XT 非凡大師的影像模組部分，我們看到了熟悉的八角星鑽設計，這也是非凡大師品牌的標誌性設計之一，八邊和諧對稱，象徵品質可靠如磐。同時正弦切面設計，使影像模組在光影交疊之下，熠熠生輝。從不同角度觀察，能感受到其獨特的立體效果。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

而當我們仔細觀察，Mate XT 非凡大師影像模組的四周印有細膩的岩脈紋理，官方稱岩脈紋理歷經78道繁瑣而精細的工序，以疊、鍛、扭三大核心工藝，鑄造出了每台手機都獨一無二的岩脈紋理。也正是手工匠造的複雜工序和紋理的唯一性，彰顯了Mate XT 非凡大師的尊貴品質。

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緊接着看機身背面，首先看到的便是右上角「Designedand Crafted by HUAWEI」 的徽標，與機身背面紅色的素皮紋理相呼應，是我認為整機設計的點睛之筆。

既然聊到了素皮，咱們多提一句，Mate XT 非凡大師機身表面的素皮是一種最薄至0.47mm創新超薄素皮，超薄素皮之下，是超輕且超強航天級纖維，保證了Mate XT 非凡大師輕薄且堅韌的特性。

來到機身正面，是Mate XT 非凡大師全球首發的3K華為臨境大屏，10.2英寸的尺寸是我目前見過最大的手機屏幕了。2232x3184的分辨率保證了這塊大屏顯示的清晰度，16:11的屏幕比例和92%屏佔比帶來了沉浸的使用體驗。

除了三屏形態和常規的單屏形態外，當我們把左邊的屏幕向後摺疊，便得到了主流摺疊屏產品7.9英寸的雙屏形態。

再來看機身側邊。

首先在華為Mate XT 非凡大師的機身頂部，分別是紅外傳感器、降噪麥克風和揚聲器；機身底部是揚聲器、Type-C接口、SIM卡卡槽、降噪麥克風；機身右側是音量加減鍵和電源鍵。

機身尺寸上，我們給大家整理了Mate XT 非凡大師三種形態下的尺寸，最薄3.6mm的機身厚度在上手時還是挺震撼的，經常會讓我擔心折斷；306g的機身重量，相較於傳統直板機和摺疊屏來說，確實要重上一些，但這應該也是三摺疊產品目前在重量上能夠達到的技術頂點了。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

配色方面，華為Mate XT 非凡大師依舊帶來了非凡大師品牌經典的玄黑與瑞紅兩款配色，玄黑配色低調沉穩、瑞紅配色高調大氣，滿足了不同消費者對於個性的追求。

華為Mate XT 非凡大師 玄黑配色（中關村在線提供）

配件方面，華為Mate XT 非凡大師包裝內附帶了華為SuperCharge充電器、華為SuperCharge車載充電器、Type-C數據線、Freebuds5 耳機、旋轉支架保護殼，這裏咱們聊一下這個旋轉支架保護殼。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

這款旋轉支架保護殼的材質應該是凱夫拉材料，具備堅韌與耐用的特性。保護殼下方精心設計的金屬卡扣，能夠為Mate XT 非凡大師提供強大的固定作用，使得這款手機不論處於何種姿態之下，都能穩穩地固定在平面之上，極大地方便了用戶的使用。無論是在辦公場景中需要將手機固定在特定角度以便查看訊息，還是在休閒時刻想要以舒適的角度觀看視頻，這款保護殼都能滿足用戶的需求，帶來的使用體驗。

2. 天工鉸鏈：創新帶來多樣玩法

聊完外觀，咱們再來看看三折的實際使用體驗。

首先在摺疊屏核心技術載體的鉸鏈部分，華為Mate XT 非凡大師使用了華為天工鉸鏈系統，通過精密的機械結構調校和微米級數字孿生模型的反覆測試，找到整機在內外彎折形態下屏軸聯動方案，實現了鉸鏈與屏幕之間的契合。這使得手機在開合過程中，屏幕與鉸鏈的聯動更加流暢自然，為用戶帶來更加穩定、順暢的使用體驗。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

同時，華為Mate XT 非凡大師首創超形態三摺疊大屏，創新性地引入多向彎折柔性材料，使其能夠從容應對內外彎折的情況。這種材料的運用，極大地增強了屏幕的柔韌性和耐彎性，使得屏幕在反覆摺疊的過程中不易受損。

此外，該手機還突破性地使用了非牛頓流體材料和322cm?超大UTG玻璃，組成了複合超韌疊層結構，實現了雙重抗衝的效果。非牛頓流體材料具有獨特的性質，在受到外力衝擊時能夠迅速分散力量，從而有效保護屏幕。而超大UTG玻璃則提供了出色的硬度和透明度，確保了屏幕的顯示效果和耐用性。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

為了確保Mate XT 非凡大師擁有極致纖薄的手感，華為創新性地引入了內折鉸鏈的嵌入式滑軌結構和外折鉸鏈的一體連桿結構。這一創新設計使得Mate XT 非凡大師在展開時最薄處僅為3.6毫米，為用戶帶來了行業罕見的超薄體驗。

在開合手感上，得益於Mate XT 非凡大師精心設計的開合力曲線，首創多驅精密調校，我們在實際體驗的過程中，開合還是比較順暢的。

此外，在耐用性方面，Mate XT 非凡大師的鉸鏈表現出色。其100%核心部件應用超強火箭鋼，抗變形強度高達1900MPa。這一強大的性能確保了鉸鏈在頻繁開閤中依然經久耐用，剛柔並濟、穩重可靠。官方稱，即使在長期使用後，鉸鏈依然能夠保持良好的性能，為用戶提供持久的優質體驗。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

聊了這麼多硬件，接下來我就來根據我的使用體驗，和大家分享一下這塊10.2英寸的大屏到底有啥用。

首先作為社畜，向領導匯報工作是必不可少的日常，在近期使用Mate XT 非凡大師的過程中，我發現使用WPS演示文檔時，超大屏幕能夠清晰地呈現左側導航欄，在沉浸於預覽的同時，也能夠高效地進行頁面切換。而且在閲覽內容時，一屏之內便可盡覽全貌，所有細節都能精準掌握，這極大地提升了領導「指點江山」的效率。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

在娛樂場景中，大屏也能帶來更好的體驗。比如在用三屏態下看電影，大屏就是比小手機看着更爽、更帶感；玩遊戲時，廣闊的視野能讓用我更加清晰地看到全部的遊戲畫面，再也不怕在《金剷剷》中賣錯了棋子。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

3. 影像系統：超越預期的表現

說實在的，華為Mate XT 非凡大師在影像方面的表現真的有些超出我的預期，華為竟然在這麼薄的機身內塞進支持十檔物理可變光圈的5000萬像素主攝和1200萬像素超廣角後，還塞下了一顆支持5.5倍光學變焦的潛望式長焦，搭配XMAGE影像系統，帶來媲美影像旗艦的拍攝體驗。

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從實際的拍攝體驗來看，華為Mate XT的成像表現還是相當不錯的，在基本的畫面清晰、細節鋭利、色彩精準之外，畫面解析力也非常不錯，HDR功能的加持也使其實現了更好的畫面還原。同時，5.5倍長焦鏡頭所帶來的畫面壓縮能力和望遠能力也是值得稱讚的。

人像拍攝上，華為Mate XT 非凡大師的直出人像效果確實不錯，畫質細膩、人物面部的五官也很立體。

值得一提的是，華為Mate XT 非凡大師還是首個支持十檔物理可變光圈的摺疊屏手機。這一特性帶來了諸多優勢。在不同光照條件下，它能自如應對，強光時調小光圈防止過曝並提升景深，弱光時開大光圈增加進光量確保畫面明亮。在控制景深方面表現出色，大光圈可營造淺景深突出主體，小光圈則獲得深景深讓畫面全清晰。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

華為Mate XT 非凡大師的十檔物理可變光圈，為摺疊屏手機的影像體驗帶來了全新的突破，讓用戶在拍攝中擁有更多的創意空間和更高的畫質追求。

4. 盤古大模型：智能體驗全面升級

AI作為當下評測手機繞不來的話題，我們當然也得來聊聊，華為Mate XT 非凡大師搭載盤古大模型的小藝，帶來了諸多體驗上的升級。

首先便是和大家日常生活息息相關的「AI資深編輯」功能。相信大家都遇到過在餐廳或者外賣被要好評的情況，但實在不知道說點啥，這時你就可以在小藝輸入法中，讓AI幫你寫。

除了寫個好評，AI還可以寫小紅書、微博這種社交平台文案，或是對已經寫完的內容進行潤色改寫，亦或是讓AI幫你一起進行一場頭腦風暴，總之有啥不會寫的，問小藝就對了。

另外，小藝輸入法還推出了語音編輯的功能，讓文字輸入和修改更加方便，表達更加生動有趣。通過語音指令可以完成文字的幫寫、修改、潤色，極大地提升文字輸入和修改的效率。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

再換一個場景，當我們在手機上看到一篇新聞時，想要在長篇大論的內容中搜索到自己需要的訊息，可以喚醒小藝。

就比如當我看到了一篇華為Pocket2降價促銷的新聞時，就可以讓小藝幫我們總結文章，快速了解到這次降價促銷中每個內存版本的具體降價幅度以及降價後的價格，同時小藝還會幫我們總結華為Pocket2的核心亮點是什麼，幫助我們快速了解產品。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

讓我們再切換到一個極為常見的場景。相信大家在外出遊玩的過程中，常常會遭遇這樣的狀況：當我們興致勃勃地拿起相機記錄美好瞬間時，拍攝所得的照片裏，背景之中卻時不時地出現一些與畫面主體毫不相干的路人。這些路人的存在，可能會在一定程度上破壞照片原本想要傳達的意境和美感。

原圖（中關村在線提供）

這時我們使用華為Mate XT 非凡大師的AI消除功能，通過簡單的劃線操作，便能夠將那些不希望在照片中出現的人或物一鍵輕鬆消除。並且AI還會依據照片的背景特點，對消除後的區域進行極為自然的填充。如此一來，便能夠構建出一幅更加完美、更加符合我們心意的畫面，讓我們的每一張照片都成為你的獨家回憶。

AI消除後（中關村在線提供）

5. 續航表現：中規中矩

續航配置上，5600nAh電池，搭配66W有線+50W無線的組合，構成了華為Mate XT 非凡大師的續航系統，我們也對這套續航配置進行了實測，結果如下：

從測試結果來看，雖然華為Mate XT 非凡大師在續航表現和大電池直板機相比沒什麼優勢，但考慮到特殊的機身結構，這樣的表現算是中規中矩的。尤其是30分鐘就能充入75%的電量，完全足以滿足用戶日常的續航需求。

6. 通信功能：突破摺疊屏信號難題

最後我們來聊聊華為Mate XT 非凡大師的通信系統。

眾所周知，由於其特殊的可摺疊結構以及機身材質的變化，摺疊屏手機在信號方面相較於傳統直板機存在一定的劣勢，但對於通信大廠華為來說，這都不叫事兒。

華為Mate XT 非凡大師搭載的靈犀通信技術，使其在單屏、雙屏和三屏不同開合狀態下，都能夠靈敏感知信號強弱，從而智能匹配最佳天線組合。在日常使用手機的場景中，如候機廳、地庫、高鐵等弱信號場景下，通過AI靈犀算法支持智能優選網絡，可根據用戶不同握持姿勢，進行智能天線調諧，極大地改善了通信能力。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

同時，華為標誌性的衛星通信技術在Mate XT 非凡大師也有搭載，在無地面網絡的情況下，用戶依然可以在天通衛星網絡下，與任何品牌手機實現接打電話和收發短信，同時衛星消息還可以攜帶消費者所在的位置訊息，支持多個位置生成軌跡地圖，與外界時刻保持聯絡，出行多一份安心。

7. 總結

回到開頭留下的問題，價值2萬塊的華為Mate XT 非凡大師值不值得入手呢？這裏還是要給大家潑一盆冷水，我認為它並不適合所有人。

首先高昂的定價對於絕大多數消費者來說，還是有一定壓力的，2萬塊的預算去選擇Mate60或是Pura70系列，再搭配上耳機、平板、電腦等一系列生態設備，在體驗上一定是要優於Mate XT 非凡大師的；其次並不是所有人都有大屏的生產力需求，對於很多人來說，手機更多的是用於日常通訊、社交娛樂等基本功能。

當然，如果你是科技愛好者，追求極致的創新體驗，或是對大屏生產力有較高的需求，亦或是商務人士，那麼我還是強烈推薦入手華為Mate XT 非凡大師的，它所帶來的獨特設計、創新功能以及非凡大師品牌獨有的社交屬性，一定能滿足你的需求。

正如余承東所說，華為Mate XT 非凡大師是一款「別人都能想得到，但都做不出來的產品」。從獨特的八角星鑽設計到全球首發的3K華為臨境大屏，從創新的天工鉸鏈到超越預期的影像表現，再到智能體驗全面升級的盤古大模型和突破摺疊屏信號難題的通信功能，華為Mate XT 非凡大師無疑是一款令所有人驚喜的產品。

華為Mate XT三摺手機全面評測（中關村在線提供）

華為Mate XT 非凡大師的出現，也充分展示了華為在摺疊屏手機領域的引領地位。作為全球首個商用三摺疊屏手機，華為Mate XT 非凡大師成功打破了智能終端形態的邊界，以前所未有的創新姿態開啟了三摺疊屏手機的嶄新篇章。

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