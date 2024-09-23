iOS 18電池續航力測試｜iOS 18 剛推出，但由於焦點的 AI 功能還未推出，很多用家仍在考慮要不要升級。YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 18 的電池續航力，卻發現多款 iPhone 電池續航力都有下降的情況。



iOS 18焦點功能

iOS 18加入自訂主頁﹑新設計控制中心﹑全新設計的照片 App等功能，雖然目前還未有 AI 玩，但新 UI 和遊戲模式等功能都大大提升用家的使用體驗。

iOS 18 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18 版本下電池使用情況。

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測試發現，高達 5 款 iPhone 的電池續航力都下降，包括：iPhone 11（減少29分鐘）、iPhone 13（減少17分鐘）、iPhone 15（減少22分鐘）；而 iPhone XR 電池續航力上升 46 分鐘﹑iPhone 12 電池續航力上升 10 分鐘。

iOS 18 與上一個版本比較，對 iPhone 的電池續航力影響不算大，雖然 iOS 18 未加入AI 功能，但一口氣加入了 8 個焦點功能，也能提升使用體驗，特別是iOS 18中，Safari 新增了一個名為「干擾控制」的功能，幫助用家在瀏覽網站時過濾一些不必要的干擾元素，例如訂閱彈窗和隱私權同意提示，在瀏覽網站時非常方便。