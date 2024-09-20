iPhone 16系列充電速度揭秘　網民：竟然快了！不過還是一樣的慢

蘋果iPhone的充電速度一直備受批評，相較於動輒支持100W、120W快充的Android旗艦，蘋果僅提供27W的充電功率。最新的iPhone 16系列是否有所改進呢？遺憾的是，並沒有。



iPhone 16系列充電速度快了？（apple）

據測試，在極端工況下（低電量、高輸出+背夾散熱），iPhone 16 Pro Max可以短暫維持33W的充電功率（約10分鐘），瞬時功率可達38-39W。然而，在日常工況下，充電功率基本維持在27W或以下，與前一代幾無差異，從2%充電至100%需要1小時45分鐘。這與Android旗艦機型十幾分鐘充滿電的表現相比，差距明顯。

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iPhone 16 Pro Max與上一代機型應該使用了相同的充電硬件，理論上支持的協議也相同，僅在這一代開放了15V檔位，但實際效果並無顯著提升。

儘管如此，蘋果仍在不斷努力改進其產品的充電速度。據悉，在iOS 16.1版本中引入了一項名為「快速充電增強」的功能，旨在提高電池壽命和充電速度。用戶只需要將手機連接到USB-C電源適配器，並確保設備處於高速模式下即可享受更快速度的充電體驗。

綜上所述，雖然iPhone 16系列在充電速度方面並未帶來顯著提升，但蘋果仍在致力於改善其產品的用戶體驗。對於追求高性能和快速充電的消費者來說，他們仍然可以期待未來的產品會帶來更多驚喜。

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