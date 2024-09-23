iPhone 16 Pro系列爆災情？｜近日，部分 iPhone 16 Pro 用家反映螢幕觸控不靈的問題，引起了許多關注。許多用家表示，他們的手機在進行觸控操作時，點擊﹑滑動螢幕的反應不穩定，有時甚至會完全忽略觸控操作，到底為什麼會這樣，又如何解決呢？



iOS 18 漏洞？

根據目前的測試結果、這個問題看似並非硬體故障，而是源於 iOS 的軟體錯誤。具體來說，iPhone 16 Pro 似乎是因為過於敏感的意外觸控保護機制而導致這些預期的觸控操作被忽略。

Apple 的意外觸控保護機制旨在防止用家無意間觸摸螢幕時觸發不必要的操作。然而，這一技能似乎過於敏感，以至於在用家進行正確觸控操作時，iPhone 仍將這些操作誤判為無效觸控。部分用家表示，當他們的手指無意中輕觸到螢幕其他部分時，就會觸發該算法，導致螢幕忽略所有後續的點擊和滑動操作。

（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

螢幕太窄有影響？

iPhone 16 Pro 系列的螢幕邊框比以前更薄，但可能是導致觸控問題的原因之一。由於邊框更窄，用家在日常握持手機時，皮膚更容易無意中觸及到螢幕邊緣。由於系統只需要感應到一小部分皮膚與螢幕的接觸就會啟動觸控防護功能，因此即便用家沒有明顯意識到觸摸了螢幕邊緣，也有可能這一發生。尤其在使用裸機時更加明顯，因為在沒有手機殼的情況下，手指更容易無意中碰到螢幕的邊緣。

目前只好用家自行留意手指會否不小心誤觸螢幕邊緣，如果是系統問題的話，亦只能等 iOS 18.1 版本更新，以解決意外觸控過度敏感的情況。

iPhone 16 Pro Max拍攝實測

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資料來源：9to5mac