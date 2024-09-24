華為三摺熱潮｜小米正開發三摺屏手機申請專利 比Mix Fold 4更少｜華為Huawei三摺屏手機掀起熱潮，有傳不少手機廠商都爭相向三摺屏機方面發展。近日就有一份中國國家知識產權局的專利文件，顯示小米正在開發類似的三摺手機。



華為三摺熱潮

華為的全球首部三摺屏手機Mate XT一出就已經十分曯目，除了被大眾熱烈討論之外，有賣家更在閒魚上指自己以人民6萬多賣出數部Mate XT。不過華為可能不會再是唯一推出三摺機的品牌，因為近日就有一份來自中國國家知識產權局的專利文件，揭示小米正在開發類似的三摺手機。

華為新出的三摺掀起熱潮(林勇 攝)

小米正開發三摺屏手機？

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。裝置可折疊成 Z 形，類似華為 Mate XT。圖中可見，手機有一組橫向設計的後置相機，比小米Mix Fold 4更窄。亦似乎只有3個鏡頭，比Mix Fold 4 的四個鏡頭少，厚度亦似乎比華為 Mate XT 稍微厚一點。不過，小米仍然可以修改手機的設計，最後發售的版本可能會與現階段設計有出入。

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

其實今次已經不是第一次傳小米正開發三摺屏手機。早在 2019 年就有專利揭示小米正開發三摺智能手機。不過該專利申請的是另一種的設計，配備雙向內折疊結構，也許小米正嘗試不同的外形尺寸和摺疊方式的手機。