iPhone 16 Pro跌落測試結果｜跌4次就開唔到機！邊框太薄累事？

iPhone 16 Pro Drop Test｜蘋果新一代智能電話推出數日後，終於出現了針對 iPhone 16 Pro 的跌落測試。每年都有很多用家期待新 iPhone 在跌落測試的成績如何，這類並非使用專業儀器進行的測試，反而讓更多用家覺得有参考價值。可是，iPhone 16 Pro 的超薄邊框設計，在跌落測試中似乎暴露一些潛在問題。



iPhone 16 Pro 初步跌落測試結果

著名 YouTuber Sam Kohl 進行的測試中，將 iPhone 16 Pro 和 iPhone 15 Pro 進行了多次對比測試。測試結果顯示，兩部機都前3次，約在腰間高度跌落時，機身只有輕微的破損，可是 iPhone 16 Pro 在摔落四次後便出現了無法正常運作的情況。具體來說，在頭部高度掉落後，iPhone 16 Pro 右下角的螢幕邊緣發生了嚴重的裂痕，導致手機無法開機。

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相比之下，iPhone 15 Pro 在測試中顯得更加耐用。在多達12次跌落後仍能正常運行，直到在超過12英尺的高度跌落後才開不到機。結果讓人對 iPhone 16 Pro 的超薄邊框設計產生疑慮。

超薄邊框存在隱憂

Kohl 認為，iPhone 16 Pro之所以在少數跌落後便出現故障，可能與其邊框設計有關。iPhone 16 Pro 的邊框比前幾代機型更加纖薄，使得螢幕的邊緣暴露在外，增加了摔落時直接撞擊螢幕的機會。當手機側面與地面碰撞時，薄邊框設計特別容易導致螢幕的邊緣受到損壞，甚至無法修復。雖然 Apple 宣稱新一代的陶瓷螢幕保護技術比第一代堅固50%，但測試結果讓用家提出質疑。

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在實際使用中，大多數用家可能不會頻繁地將手機從頭部高度摔落。然而，測試結果提醒用家，當手機邊緣直接與地面接觸時，損壞的可能性大大增加。為 iPhone 16 Pro 配備一個合適的保護殼，將有助於避免因意外跌落而導致的昂貴維修。

資料來源：YouTube@AppleTrack