內衣褲跟外衣分開機洗手洗好多餘？專家指少做一步一樣咁多細菌｜近日在討論區有網民抱怨男友「底褲掉埋落洗衣機一齊洗、勁dirty ... 」並指自己一直將外衣、內衣分開機洗、手洗；發言負評多正評10倍，更有網民反指事主像「除褲放屁」一樣多餘：「你係咪底褲面褲中間隔層保鮮紙咁著？」兩派好像都有些道理，不如來聽聽專家怎樣說。



網民意見：內外衣物一起洗的人較多

樓主抱怨男友之餘，亦希望聽聽其他網民意見，支持分開洗的約有230人，認為分開洗多餘的有近1900人；雙方各執一詞，有人認為夏天和運動後的衣服會發臭，跟貼身的內衣褲分開洗更衛生：「分開洗.....點會同出街衫一齊洗，我屋企分兩部洗衣機 ....」「我逐件洗 每次開洗衣機只可以有1樣野」；另一方面有網民覺得「洗衣機用途就是將污糟衫洗乾淨」洗衫時已經加入大量清潔消毒液，何必分機洗？又曲線暗串笑樓主有潔癖：「洗衣機用過都有菌，不如試下每部洗衣機只可以用一次？」

連登討論區截圖

+ 3

內衣褲跟外衣是否應該分開洗？的確令人好困擾（《春嬌救志明》劇照）

+ 13

羽絨放洗衣機必做3步！UNIQLO教正確清潔方法 留意洗衣標籤溫度

各有各道理、似乎沒有準則？日本專家咁樣講

有時在不方便日子內衣褲沾有異物，當然可以先用水洗清潔，再放入洗衣機多洗一次，也有不少人做完運動怕衣物有汗味甚至沾了草地泥沙，一樣會先沖一次水再入機；有人雙腳夏天特別多汗，一樣會怕上面有黴菌，不想跟內褲一起洗。日本洗衣達人平島利惠（IG@riehirashima）就提供了可作參考的洗衫貼士：「處理內衣褲、襪子等貼身衣物的重點不是單獨洗。」

洗衫貼士｜內褲、襪子分開洗會更衛生？還是嘥電浪費水？專家咁講（示意圖）

特別污糟的衫褲放入洗衣機前，建議多做一步前置處理：「髒衣服最好先放入處於通風位置的污衣籃閒置一會，特別污糟的話要先用清水稀釋漂白水（1000比1）浸泡半小時，即能達到殺菌功效，之後就算掉進洗衣機跟其他衣物一起洗，都保證所有衣物清潔衛生。」

衣服如特別污糟可先用清水稀釋漂白水（1000比1）浸泡半小時，即能達到殺菌功效

日本洗衣達人平島利惠常於網上分享有用洗衣貼士（IG@riehirashima）

洗衣機都要清潔．晾衫處理出錯更多細菌

此外，除了衣服要清潔，洗衣機本身用久了一樣會積蓄污穢細菌，需要定時以正確方法清潔機身。還有一點就是洗好衫後亦有盡快晾乾，尤其在梅雨潮濕的日子，處理得不好反而會發臭有菌，又要重洗一次浪費電力食水。

晾衫處理出錯更多細菌

+ 1

討論原文：連登討論區