Astro Bot製作人專訪｜全方位向PS歷史致敬 打造遊戲新定義

Astro Bot製作人專訪｜早前PS5獨佔動作遊戲《Astro Bot/宇宙機器人》，內容上擁有超過150名來自PlayStation歷史的經典角色客串登場，更將5名重要角色的專屬關卡融入遊戲中，讓玩家可以親自體驗他們的經典武器和玩法。記者有幸與工作室總監Nicolas Doucet專訪，他更表示希望藉此向PlayStation 30年的歷史致以崇高敬意，讓玩家在暢玩的同時，也能感受到PlayStation遊戲經典的魅力。



Astro Bot可算是近期PS5老少咸宜的動作大作

PS5獨佔動作巨作《宇宙機器人》

PS5獨佔動作遊戲《Astro Bot/宇宙機器人》，憑藉出色的遊戲性和令人驚嘆的製作質量，在推出之初便獲得了不少玩家極高評價，由Sony旗下Team Asobi工作室倾力打造的作品，無疑是PS5平台上的又一經典。

這款遊戲的主角Astro是一個可愛的小型機器人，在偶然遭受攻擊情況下，展開了一場跨越6大星系、80餘個關卡的星際冒險。Astro不僅要運用15種全新能力對抗大量敵人，更要拯救來自PlayStation宇宙的150餘位經典角色。

工作室總監Nicolas Doucet Nicolas Doucet, Studio Director of Team Asobi

遊戲中有大量經典PlayStation角色登場

這些來自PlayStation歷史的眾多知名IP角色，無疑為整個遊戲增添了不少話題性和懷舊氛圍。工作室總監Nicolas Doucet表示，當初決定將這些經典角色融入遊戲，正是源於想要向PlayStation 30年的輝煌歷史致以崇高敬意。

完美融合經典角色玩法 全面呈現PlayStation經典魅力

從《God of war》到《捉猴啦》的獨特玩法，《宇宙機器人》無疑將PlayStation歷史上最富代表性的經典IP角色和玩法，通通融合其中。工作室團隊不僅確保每一個客串角色都能完美融入遊戲，更將他們的武器和獨特玩法以最高水準還原。

以《God of war》主角為例，他的利維坦之斧可以遠程投擲攻擊，並隨時召回，這樣的機制與《宇宙機器人》的平台動作玩法融合得天衣無縫。而《捉猴啦》中的捉迷藏玩法，也巧妙地融入了遊戲之中，讓玩家不僅能體驗經典IP的魔力，還能感受到全新的玩法帶來的趣味。

兼顧核心玩家和新手需求

作為一款面向全年齡層的平台遊戲，《宇宙機器人》在設計上也體現了團隊的用心。Nicolas表示，他們的目標是要讓這款遊戲既能滿足核心玩家的需求，又能吸引新手玩家的興趣。

在關卡設計方面，《宇宙機器人》採取了分層的方式。主線故事關卡的難度相對較低，確保玩家能順利通關，達成遊戲的基本目標。而在一些支線星球上，則會設置更加挑戰性的高難度關卡，讓核心玩家有機會一展身手。

此外，團隊還計畫在稍後推出一些免費DLC，提供更多針對資深玩家的競速挑戰關卡。透過這種方式，《宇宙機器人》成功平衡了不同層級玩家的需求，既能照顧新手，又能滿足核心玩家的期待。

Nicolas同時表示，他們在測試時發現，最小的玩家僅5歲，能打到第一關的頭目就已經很令人驚喜了。因此，他們並不奢望5歲小朋友能一直玩到最後。相反，他們更希望通過主線故事關卡的相對簡易，引導新手玩家逐步踏入遊戲世界，並在遊戲後期的高難度內容中，為資深玩家提供更多挑戰。

《宇宙機器人》的誕生，其實早在PlayStation 5主機剛推出不久就已經埋下了伏筆。在2020年推出的免費遊戲《Astro's Playroom》，就已經展現了Team Asobi工作室在平台遊戲領域的實力。而在《Astro's Playroom》受到玩家好評之後，Team Asobi團隊便決定深耕這個IP，投入三年時間開發了這款《宇宙機器人》大作。Nicolas表示，他們之所以有信心將《宇宙機器人》打造成一款獨立大作，正是源於之前的成功。

事實上，在整個開發過程中，團隊也一直在思考如何讓Astro成為一個真正適合所有年齡層的角色。他們希望能既滿足核心玩家的需求，又能吸引新手玩家的興趣。透過這三年半的打磨，《宇宙機器人》终於得以呈現在玩家面前，成為PlayStation平台上又一具有里程碑意義的作品。

豐富的角色客串

除了PlayStation本家角色的客串外，《宇宙機器人》中還收錄了許多來自第三方合作伙伴的知名IP角色。對此，Nicolas透露，整個合作過程出乎意料地順利。

他表示，當初團隊預期最好的情況下也只能有一半的角色能够加入遊戲，因為他們擔心授權的過程會很困難。但事實上，幾乎所有被邀請合作單位都表示「讓我们一起來做吧!」令團隊感到非常驚喜。Nicolas認為，各方合作伙伴對於參與PlayStation 30年慶典的關心，以及自家角色能成為一個致敬作品的興趣。無疑是一次非常正面的體驗。

不過，在整個合作過程中，團隊也非常謹慎地尊重每一個角色的原有特色。他們進行了大量的研究，深入了解fans對這些經典IP的喜好，並以此為基礎來決定如何將這些角色完美融入遊戲之中。

利用DualSense手掣的體感操作，十分有趣。

與DualSense開發團隊密切合作

由於Team Asobi工作室與DualSense控制器開發團隊都在日本，兩者的合作關係一直十分緊密。在DualSense控制器剛推出時，Team Asobi就率先接觸到了原型機，並著手研究如何將其嶄新的觸覺反饋和自適應扳機等功能，轉化為實際的遊戲應用。

這種密切的合作，讓Team Asobi團隊對於硬體設計有了非常深入的了解和掌握。團隊成員中也有不少人對於硬體開發抱有濃厚興趣，他們會在業餘時間自行嘗試各種新點子的原型製作。

《Astro Bot／宇宙機器人》發售慶典登陸香港

為慶祝備受期待的PlayStation 5遊戲《Astro Bot／宇宙機器人》推出，SIEH特別在將軍澳MCP新都城中心舉辦大型發售紀念活動，讓粉絲一同分享這份喜悅。整個活動現場佈置以《宇宙機器人》為主題，最矚目的莫過於那座高達6米的超大型宇宙機器人充氣裝置。除了打卡熱點，活動現場還設有《宇宙機器人》遊戲試玩區，讓大家親身體驗ASTRO的太空冒險;另設有繪畫體驗區，讓創意自由發揮。為增加互動元素，主辦方更安排了「PS5《ASTRO BOT宇宙機器人》大激鬥」遊戲挑戰區，只要在限時內擊敗遊戲頭目，即可獲得精美禮品。

活動期間，SIEH同時推出多款《宇宙機器人》相關的優惠產品，包括遊戲軟件、DualSense無線控制器以及全新推出的PlayStation Portal遙控遊玩機等，為粉絲帶來購物優惠。凡消費滿指定金額的顧客，更可換領PlayStation精美洗衣籃一個。

PS5《宇宙機器人》發售紀念展詳情

日期：2024年9月7日至18日

時間：中午12時至晚上9時

地址：將軍澳MCP CENTRAL L1天幕廣場