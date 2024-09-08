換旗艦機後舊手機別丟棄　從監視器到遊戲機　6個方法讓它再增值

現在手機不斷推陳出新，民眾換機速度也愈來愈快，許多人每隔2、3年就會更換一台新手機，不過舊手機該如何處理呢？



據外媒《YANKO DESIGN》報導，舊手機還有6大妙招再利用，不僅免去處理舊手機的煩惱，還能節省不少預算！

6招延長舊手機壽命再利用

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1. 小型監視器

有毛小孩或小朋友的家庭通常會安裝監視器以看顧他們的安全，這時只要搭配像是「Haven」或「阿福管家」這類的APP，將手機架在支架上，透過手機鏡頭和感測器就能有效監控，若有任何異狀，APP便會即時發出警報通知，幫助你隨時了解家中的變化，同時還能省下購買監視器的費用！

2. 音樂播放器

舊手機可以變成家中或車上的音樂播放器，只需先清理手機儲存空間，並安裝常用的音樂串流APP，如 KKBOX、Spotify或Apple Music等，即可在不影響主要手機使用的情況下，隨時播放音樂。

3. 可攜式遊戲機

可以將外接的手機遊戲搖桿連接到舊手機上，讓它變成一部可攜式遊戲機，不僅能減少對主要手機電池的消耗，還能為主要手機留出更多空間來儲存其他資料。

4. 智慧遙控器

隨著智慧家電的普及，可以將舊手機變為專用的智慧遙控器，只需將所有相關的APP下載到舊手機上，就能把所有功能集中在一台設備上，避免讓家庭成員浪費手機空間來安裝這些應用程式。

5. 數位相框

可以透過下載相框APP或連接至雲端，把舊手機變成數位相框，這樣就能以幻燈片形式隨時播放照片。

6. 可攜式WiFi基地台

有些家庭並未安裝寬頻或光纖網路，改用手機上網，此時，可以將舊手機裝上SIM卡或eSIM，設定「個人熱點」，就能讓其他設備連接網路，此外，外出時也能當作可攜式WiFi基地台，避免主要手機長時間擔任基地台，從而減少耗電量和提升手機效能。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：舊手機壞掉先別急著丟！專家曝7個地方可以回收賺錢，6招延長壽命再利用】