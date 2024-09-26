學生優惠2024｜九巴月票買二送一/ASUS電腦9折/Dyson電器2件85折｜9月開學一段時間，相信各位同學都開始熟悉新環境，準備添至需要的裝備或找好最佳的返學路線。今次為大家整理了幾個學生優惠。包括九巴月票買二送一、ASUS電腦9折及Dyson電器2件85折，即睇詳情！



學生優惠1.九巴月票買二送一

九巴推出了學生優惠，只要由即日起至11月30日於「club1933」及優惠活動頁面登記「學生身分」個人八達通卡或八達通產品，然後再購買並啟動一張九巴月票，再連續購買另外兩張九巴月票，即可於第三張九巴月票生效日後十個工作天至三十日內，獲享相等於一張九巴月票價值的八達通增值額，相等於買2送1。

學生優惠1.九巴月票買二送一 (KMB)

學生優惠2.ASUS電腦9折

由即日起至今年12月31日在華碩ASUS網上商店可以以教育優惠價的購買電腦，所有手提電腦、桌上電腦及AiO一體式電腦均可獲正價9折優惠，優惠適用於教育機構的就讀的學生、現職教師及員工。

學生優惠2.ASUS電腦9折 (ASUS)

優惠使用步驟🔽

學生優惠3.Dyson電器2件85折

由即日起至今年12月31日，在學或已獲取錄的大專院校學生，以及教職員可於Dyson Hong Kong官網購買指定貨品。每個電郵只能於2024年內登記一次。

學生優惠3.Dyson電器2件85折(Dyson)

優惠1

購買任何Dyson無線吸塵機或空氣清新機／冷暖機產品一件享有88折(配件除外)

購買任何Dyson無線吸塵機或空氣清新機／冷暖機產品一件享有88折 (Dyson)

優惠2

購買任何兩件或以上Dyson產品享有85折(Dyson OnTrac™ 降噪耳機及配件除外)