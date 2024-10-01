微波爐3大使用禁忌｜叮完即時閂埋個爐﹑貼近牆放　原來都係做錯

微波爐3大使用禁忌｜有些家庭每日都會使用微波爐，用於加熱食物、解凍冷凍食品等，極大地便利日常生活。然而，如果使用不當，微波爐不僅會影響其使用壽命，還可能帶來安全隱患。日媒分享使用微波爐的 3 大禁忌，在日常使用中應該要盡量避免。



1. 忌放置水滴不理

當使用微波爐加熱食物後，常常會發現微波爐內部尤其是門的玻璃部分佈滿水滴，多是因加熱過程中的水分蒸發所致。許多人在這種情況下會忽略水滴，直接關上微波爐門，並且不加以處理，然而這種做法其實是非常不當。

為何不能放置水滴不理？ 因為內部的水滴長時間停留會使微波爐內部的濕度持續升高，對微波爐的內壁和電子元件有不良的影響。濕度過高會導致微波爐內部的塗層脫落，甚至生銹。有機會損耗微波爐性能，影響加熱效果，並增加故障風險。

正確做法： 每次使用微波爐加熱完食物後，應該及時擦乾內部及門上的水滴。如果條件允許，還可以打開微波爐門進行自然通風晾乾，這樣可以有效減少濕氣的積累，從而延長微波爐的使用壽命。

2. 忌將微波爐緊貼牆壁放置

不少人都會把微波爐放置在緊貼牆壁或其他家具，以節省空間。然而，這種做法其實非常危險，不僅會影響微波爐的散熱功能，還可能增加火災的風險。由於，微波爐在工作過程中會產生大量的熱量，這些熱量需要通過散熱口及周圍空間來排出。如果將微波爐的背部或側面緊貼牆壁，散熱受到阻礙，內部的熱量難以有效排出，從而可能導致機器過熱。

正確做法： 擺放微波爐時，應確保其左右兩側及背部與牆壁之間保留約 10～20cm 的距離，頂部則需要至少保留 8cm 的空間。能夠讓微波爐在工作過程中正常散熱，避免因過熱而損壞。此外，也應注意避免將微波爐安裝在靠近易燃物或高溫環境的地方，以確保其安全性。

3. 忌在微波爐上方放置物品

由於土地問題，許多人習慣將一些物品放在微波爐的上方，如保鮮膜、食品袋等。可是，微波爐的頂部在工作時會因內部熱量而變得非常高溫，如果在其上方放置了物品，這些物品有可能因過熱而變形甚至著火。例如，如果將保鮮膜或塑料袋等物品放置於其上，不僅會因高溫融化，還有可能釀成火災。同時，放置物品也會影響微波爐的散熱效果，使其工作效率降低，增加故障的風險。

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正確做法： 為了確保安全，最好不要在微波爐上放置任何物品，無論是重物還是輕便的小物件。即使看起來沒有什麼危險，這些物品仍可能因高溫而變形或阻礙散熱，進而對微波爐造成損害。因此，微波爐的頂部應保持空曠，以確保安全和良好的運行狀態。