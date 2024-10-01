買二手洗衣機中伏、閒魚260蚊以為執到寶｜5種家電不要貪平買二手｜環保是一種生活態度，不少人因開支不足，有時都會去夜冷鋪、舊電器鋪買二手電器。但不是每一件產品都適合買二手，而且購買時也要留意產品狀態，好像冷氣／洗衣機本身有機頭磨打，每用一次都會增加損耗，折舊率自然會高，甚麼因為機件老舊能源效益變差，雖然省下買機錢，卻要支付更多電費，最終得不嘗失。



中國河南一名姓徐的女士，早前就在抖音拍片呻，自己貪便宜在內地的二手平台「閒魚」（閑魚）花了約260元人民幣，收購了一台報稱於2021年生產、出廠期跟使用期都僅僅3年的二手洗衣機。本來以為執到平價貨（連電器鋪陳列品都沒可能賣3百蚊吧），誰知貨品送到上門，拆箱一刻就知中伏，首先她發現機身上的生產日期標籤是假的，只是打印出來的白色貼紙；真正的生產日期為2010年，而且是一部翻新機，最終為了退貨還鬧到上警局。

二手電器可以比全新機便宜超過一半（網上圖片）

徐小姐在「閒魚」看中一部二手的海爾滾筒洗衣機，索價僅260元人民幣，她也沒那麼「蠢」只靠網上情報就下單，約好時間去賣家那邊看看洗衣機的狀況再決定，她指室內有相當多舊家電，發現另一台看來更加新淨的洗衣機，最終以600元人民幣成交，等店家另行送貨。

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到洗衣機送到上門一刻，徐小姐拆開包裝就知自己中伏了，她發現2021年8月生產、「中國能效標識」、「直流變頻」等標識都是印上去的假貨；再上網搜尋機型，這部機已經是洗衣機2010年生產款式，而且細心看機身狀態，相信真實的使用年份也不只3年。事主電話聯絡賣家不果，要直接踩上門，講明已經向中國內地的監督管理部門投訴，店家起初答應退貨，但最終就送貨費用爆發口角，需要警員調停。事後徐女將事件發表上網，希望其他網民可以從她的個案中吸取教訓。

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這5種家電不要貪平買二手

被用過的家電產品外表可能看不出來，但內部的零部件已經不可避免的出現折損／老化的情況，有時會發生零件磨損鬆動，運作時發出噪音等問題。更嚴重是其耗用的電費不需一個月就超過購買全新！另外，二手電器多數沒有保養，壞了就要花錢修。以下5種家電，專家更指明不建議用二手貨。

【1】雪櫃



如果二手雪櫃的密封性差或者製冷系統有問題，將導致溫度控制不準確，食物易腐爛或凍結，從而影響食品的健康和保存時間。其次，二手雪櫃可能存在過度磨損或老化的問題，比如噪音增加、能耗增加和外觀破損等，這些都會對使用體驗和壽命產生負面影響。

台灣就有女子曾在網上放售二手雪櫃，表面佈滿不明痕跡（網上圖片）

【2】洗衣機



二手洗衣機話就話你知用了3年，但3年內洗了幾多機衫？那些衣服有多污糟？你是沒法知道的。尤其洗衣機磨打很可能已嚴重磨損，內膽外藏有大量臟污、黴菌，有可能導致洗滌效果不佳、影響衛生狀況。

二手洗衣機表面看可能十分新淨，但內裡情況可以截然不同（網上圖片）

【3】煤氣煮食爐



煤氣煮食爐是真真正正需要點燃明火的家電，如不知爐具的安全性，亂買二手煤氣爐根本是搵命搏，如果存在燃氣泄漏的風險，對生命和財產都構成極大威脅。其次，二手燃氣灶的點火系統和控制系統可能存在老化或故障問題，使用時可能出現點火困難或者無法正常調節火力的情況。

購買二手煤氣爐卻有相當的危險性（網上圖片）

【4、5】空氣凈化器／凈水器



這兩樣家電都是需要耗材類的家電產品，無法確認對方使用了多久，買完回去又要再花錢買耗材（濾芯／隔塵網等），可能比全新的還要貴。