Netflix加價＋禁共享帳戶！簡單一招6折最平14蚊即join月費計劃｜Netflix以及Disney+最近不單加價，而且更出招禁共享帳戶，如果想睇片，或許會考慮自己開返個戶口更方便。不過如果一般用戶每月至少都要幾十至百元join plan，其實有方法可以平至6折，甚至最平14蚊一個月就可以合法地join Netflix計畫，究竟如何做到？下文立刻解說。



今年4月時Netflix又將月費計劃加價，最平720p基本方案月費都要$73，而如果4K加上4台裝置同時睇片的高級月費方案，更加至每月$108，因此不少人寧可與朋友「夾plan」使用。不過最近Netflix加入不少措施，令夾plan更加麻煩，例如定期需要「確認」不同IP裝置的使用權等，都幾麻煩。

最近Netflix不少出色的電影及動畫上架

其實現時仍有方法可以最平$14，便可以join最便宜的480p手機／平板用plan（不含廣告，以及不能TV上觀看、1台裝置使用），就算選擇最貴的高級plan（包4K+HDR、手機平板／電視均可使用、4台裝置使用），每個月都只需$60，比平常便宜4成有多！究竟如何做到？其實十分簡單，便是使用VPN跨區的方法。

香港最平基本plan月費為$73，最高級為$108

香港最高級plan為$108，如果大家只需要在電腦或手機，利用VPN轉區至「印度」，只需要649印度盧比（約港紙60元），便可以加入。而且如果大家想最平$14睇片，亦可以選擇香港區並沒有的「移動plan」，最需要$14，便可以join plan，在一個手提裝置串流睇片或下載影片。當大家利用vpn大法成功join之後，就算關上vpn，在任何地方login繼續睇片都沒有任何問題。

VPN大法Join Plan流程

當然除了印度之外，如土耳奇或馬來西亞都是可以選擇及考慮的地區，這些地區都比香港便宜得多，而印度匯率比土耳右或馬來西亞更為穩定，所以今次才以印度區作示範。