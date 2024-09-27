iPhone 鏡頭一向存在眩光問題而被受用家垢病，在 iPhone 16 發佈時 Apple 聲稱加入鏡頭防反光塗層，令果迷相當期待。可用家實際使用後，發現眩光問題仍未解決；更有人發現Apple官方網站上已找不到有關 iPhone 16 系列防反射鏡頭塗層的描述。



防反光鏡頭塗層

防反光鏡頭塗層的目的是通過減少光線在鏡頭表面反射，來提升照片的清晰度和色彩真實度，特別是在逆光或複雜光源環境下。對於手機攝影來說，由於手機鏡頭的尺寸相對較小，更容易受到光線的影響。具防反光技術的鏡頭可以幫助減少鬼影（Lens Flare）現象，在有光源直射手機的情況下更需要。

然而，根據外媒和用家的實測結果，iPhone 16 系列在防反光技術方面的效果並不理想，與上一代對比沒太明顯的分別。儘管 Apple 在推出 iPhone 16 系列時，聲稱採用了防反光鏡頭塗層，但在實際使用中，許多用家發現當拍攝強光源或複雜光線條件下的物體時，鬼影問題依然存在。

Apple 官網刪除有關描述

眩光問題未解決的同時，更令人費解的是，在iPhone 16發佈會上，Apple 本來聲稱 iPhone 16 具有防反光的鏡頭塗層，而且在剛發布時，官網上也能看到有關技術的描述。可是，現時再到官網同一位置查看，竟發現 Apple 偷偷把防反光鏡頭塗層的描述刪除。到底時本來就沒有加入這技術，還是成效未如所以才刪除呢？

資料來源：longportapp