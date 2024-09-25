iPhone 16 炒風不再？沙漠金Pro版低於原價賣，Carousell賣家損手也要賣｜iPhone 16於星期開賣，不少人都睇準今次機會入手轉賣，打算從中獲利，不過沒有生意是穩賺不賠，近日在Carousell就有賣家在平台上蝕讓iPhone 16 Pro，連新推出的沙漠金色都「無情講」，要損手離場。



iPhone 16 炒價市況｜只有Pro Max 大機有利可圖

上星期五(20日)為iPhone 16開售日，不少人都趁機入手數部再易手轉賣從中獲利。今年的回收目標主要為 iPhone 16 Pro Max 沙漠金色，首賣日第一日iPhone 16 Pro Max的256GB及512GB第一口門口價為原機價+$2500，而截昨日(24日)下午，iPhone 16 Pro Max 大機的先達回收價最高仍可賺$1001（黑／白色1TB機型），其他16／16 Plus 甚至16 Pro 全部停收。

iPhone 16 Pro Max在先達的回收價最高為$1001的黑色1TB機型

Carousell大量「孝子」蝕放 iPhone 16 Pro

曾經有人因為在iPhone8開售炒賣失敗，雙手拿著iPhone8於銅鑼灣門店外兜售，神情哀傷，被網民指十足孝子於靈堂扶靈，成為炒機界的經典，「孝子」亦成為炒燶機的「果農」代稱。

Carousell大量「孝子」蝕放iPhone 16 Pro (原圖手中為iPhone 8；HK01改圖)

不過來到今年開賣日後門口沒有出現「孝子」，是否代表所有果農都掌握好行情，以心水價出售？近日記者就發現原來並非再沒有人「盡孝」，而是各位孝子都改為到Carousell「設靈」。

原價$9399的iPhone 16 Pro 256GB沙漠金色，在二手買賣平台Carousell上，不少人都低於原價出售，普遍價錢為$9000左右，蝕近$400元出售。價錢最低的一部帖文在昨日(24日)上載，全新售價為$8850，足足蝕$549，賣家指「購自The club有單，昨晚剛收貨，不議價不郵寄，九龍區M T R互就面交，有意pm」，未知是否因為23日晚才收價，所以錯過最佳回收價的時間。

價錢最低的一部iPhone 16 Pro出售帖文在昨日(24日)上載，全新售價為$8850，足足蝕$549 (Carousell截圖)

iPhone 16 Pro Max 就仍然有「水位」

至於iPhone 16 Pro Max 就仍然有「水位」，原價$10199的256GB版本普遍再售價為$11000左右；原價為$11899的512GB版本介乎於$12000至13000之間；而原價$13599的1TB版本的再售價就在$14000至$15000左右。

iPhone 16 Pro Max 就仍然有「水位」原價$13599的1TB版本的再售價就在$14000至$15000左右。(Carousell截圖)

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