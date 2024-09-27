早前香港玩具界一代龍頭「新華行股份有限公司」，曾為香港引入爆旋陀螺、彈珠人、Jenny洋娃娃公仔及《星光少女》及《星光樂園》遊戲機，多代香港細路童年回憶製造者忽然結業。聽聞多達10幾萬件全新玩具都流入夜冷鋪清貨。一家玩具鋪接收了當中的舊款《爆旋陀螺》，決定一蚊不賺、全額收入捐作慈善用途！場內還有其他彈珠人系列《彈錢人》，妖怪手錶、nanoblock日系小積木開倉清貨，回憶童年之餘更加可以做件有意義的好事！



店方利申，這批初代《爆旋陀螺》玩具，是他們真金白錶出錢從大福行夜冷收買回來，且堅決一蚊都唔賺（要講清楚只有《爆旋陀螺》玩具的收入作捐款），買家可即場scan QR code以電子支付捐款到多個指定的兒童慈善機構，開價$19.9起、當然亦歡迎捐出更大金額；錢本身不會經過玩具店之手，完全100%用作捐贈用途。

荃灣玩具開倉爆旋陀螺19蚊義賣

地點：荃灣白田壩街36-44號信義工業大廈三樓（近南豐紗廠）

開倉日期：9月29日、30日及10月1日

時間：11時至19時

收款方法：現金、Payme、八達通（爆旋陀螺義賣只限電子支付方式捐款）

荃灣玩具開倉爆旋陀螺19蚊義賣

記者翻查過這一批屬於初代《爆旋陀螺》中的第3彈金屬系列「Beyblade Gaia Dragoon」，上網睇日本amazon全新開價2萬幾日圓、駿河屋二手價也高達3千多日圓，$19.9起真係勁抵。但留意玩具本身出廠發售時就已不包括用來發射陀螺的拉帶。不過聽店家講，上淘寶很容易就能以十幾廿蚊買到代用品，而且記者相信，買舊陀螺的「老戰友」多數都是懷舊之用，未必會玩。加上又是一件善事，仍很值得支持。

記者翻查過這一批屬於初代《爆旋陀螺》中的第3彈金屬系列

場內新華行玩具並不只爆旋陀螺，還有其他如彈珠人系列《彈錢人》、妖怪手錶、nanoblock日系小積木、哈利波特、英雄聯盟的玩具開倉清貨，真的是不同年代大小朋友的回憶童年都應有盡有，買小玩意開心之餘，又可做好事。

場內新華行玩具並不只爆旋陀螺，還有其他如彈珠人系列《彈錢人》、妖怪手錶、nanoblock日系小積木……

其他開倉玩具圖片一覽

Nanoblock日系迷你積木，當中有動漫角色系列、日本建築系列，由細包$10至大尺寸boxset ＄500不等。

Nanoblock日系迷你積木，當中有動漫角色系列、日本建築系列，由細包$10至大尺寸boxset ＄500不等。

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《Boom Boom 彈珠人》變種「彈錢人」模型，可以入硬幣入去射擊。（$25隻／有4款、要砌）

《Boom Boom 彈珠人》變種「彈錢人」模型，可以入硬幣入去射擊。（$25隻／有4款、要砌）

曾在香港紅極一時的《妖怪手錶》系列精品超平，$5元起乜都有。

曾在香港紅極一時的《妖怪手錶》系列精品超平，$5元起乜都有。

哈利波特（$15至$150)、英雄聯盟（$15至$50)原來都有出過figure玩具，記者就推薦哈利波特玩具魔法棒，15蚊有一支。

英雄聯盟原來都有出過figure玩具（$15至$50)

哈利波特玩具魔法棒，15蚊有一支。

哈利波特情景玩具（$15至$150)

場內都不只得新華行相關的玩具，還有其他figure模型，可以睇睇以下圖輯，全都有價錢。

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同場還有一批雙星四驅車及改裝配件

一般盒車$25-100

特別限定款式＄50-150

一般零件＄10-$50

特別限定零件＄10-$150

散装零件$1-$30

同場還有一批雙星四驅車及改裝配件