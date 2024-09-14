精品玩具開倉現場直擊｜高達模型／SHF$80起／萬代食玩／超合金魂｜玩具連鎖店精品在荃灣沙咀道（近南豐紗廠）搞開倉，日期暫時有9月15日（日）以及 9月29日（日）一共2日， 記者提早一日落場，為你速報場內情況，睇睇有乜必搶好物。



$990買Hot Toys 蝙蝠俠、SHF $80起

記者入到去發現好當眼位置都是BANDAI貨品，分別有MG RG HG 高達模型，shf可動公仔、食玩模型等，不過就沒太多景品公仔。此外也有些好微笑的玩具／模型，中動ironman全部80蚊起。最癲係以下呢隻特別版Hot Toys 1/6 TDK Batman（連發光蝙蝠燈）＄990？之前買張訂單未計尾數都成千蚊呀！

呢隻特別版Hot Toys 1/6 TDK Batman（連發光蝙蝠燈）＄990抵到爛。

千值練RIOBOT 勇者雷登金色版$490、食玩價抵呀。



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ccstoys 《飛越巔峰》，被認為外型最靚的「魔改風格」Gunbuster！原價要1750，而家$1280平了500蚊以上！



ccstoys 《飛越巔峰》，被認為外型最靚的「魔改風格」Gunbuster！原價要1750，而家$1280平了500蚊以上！

值得一提場內有好多原本是網上限定的BANDAI食玩，當中拉打套裝好抵，$200左右有人有電單車，記者覺得最正其實是SMP太陽戰隊鯊魚戰艦，平市面成300幾，不過就冷門少少。

網上限定的BANDAI食玩特價

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大量 SHF 有龍珠、拉打、Ultraman、各式JUMP動畫系列、美少女戰士、星球大戰、MARVEL等等，＄80蚊起，自己點入去睇：

大量 SHF 有龍珠、拉打、Ultraman、各式JUMP動畫系列、美少女戰士、星球大戰、MARVEL等等，＄80蚊起

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高達模型樣樣有，想不到連最新SEED FREEDOM 系列都有，咩價錢自己睇。店方話模型會不斷在倉內搵貨補，話唔定突發會有筍嘢。比如＄110 HG邪虎丸，好抵玩。

高達模型樣樣有，想不到連最新SEED FREEDOM 系列都有

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Yolopark 《大黃蜂》柯柏文30cm高組裝模型，部件全部有上色，關節骨架有連動裝甲。$680素組都好靚。

Yolopark 《大黃蜂》柯柏文30cm高組裝模型，部件全部有上色，關節骨架有連動裝甲。$680素組都好靚。

上海萬代出品的高達QMSV盲盒，之前要80蚊抽1隻，而家1box 8隻$280／35蚊粒。

中動玩具《鐵甲奇俠》ironman系列平時街外賣150已經覺得好抵玩，而家開倉價$80，大佬而家抽個扭蛋都50，係咩定價黎。

中動玩具《鐵甲奇俠》ironman系列平時街外賣150已經覺得好抵玩，而家開倉價$80，大佬而家抽個扭蛋都50，係咩定價黎。

CCSTOYS/黏土人/Sky X Studio…其他類型玩具特價品圖輯，請點擊睇款式價錢：

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【第7回 精品玩具感謝祭】

日期： 9月15日及9月29日（星期日）

記得只是開15及29兩日，不是連開兩星期！

時間：上午11點 – 晚上7點

地點：荃灣沙咀道40-50號榮豐工業大廈17樓07室

收款方法：現金、Alipay、Wechat Pay、PayMe、Tap&Go、轉數快、Visa、Mastercard、Union Pay、Tap&Go Mastercard。

店方安排了排籌，早上10:30開始派發，以免出現打尖等狀況。場內不設洗手間、人多路窄，店方不建議買家帶大型跟身物品。