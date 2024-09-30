iPhone SE 4功能傳聞｜Apple 最平價AI手機即睇估計售價＋發佈日｜早前Apple發佈會公佈了新手機iPhone16及Apple Intelligence功能，想使用Apple Intelligence，除了現時推出了的iPhone 15 Pro系列及iPhone 16系列之外，有傳未來推出的iPhone SE 4都可以使用，即睇iPhone SE 4的傳聞功能、售價及發佈日子。



iPhone SE 4推出

早前Apple發佈會公佈了新手機iPhone16及Apple Intelligence功能，讓不少人都十分期待，不過並非Apple每個機型都能使用Apple Intelligence，想使用Apple Intelligence最少都要iPhone 15 Pro或以上型號，這是否代表一定要花重金才能使用Apple Intelligence？

近日就有iPhone SE4的功能、售價及發售日傳聞，相信會是最平價可使用Apple Intelligence的手機，即睇傳聞內容。

iPhone SE 4推出 （資料圖片）

設計與iPhone14相似

有傳iPhone SE 4將會採用與iPhone 14相似的設計，6.1寸OLED顯示屏、平邊設計以及使用Face ID。有傳iPhone SE 4更配有Action Button以取代靜音開關掣，以自行設定要甚麼功能。而在接口方面，將會以USB-C接口取代Lightning接口。

iPhone SE4 傳會以USB-C接口取代Lightning接口。（資料圖片）

Apple Intelligence功能

根據《彭博社》的Mark Gurman的報道，下一款iPhone SE應該支援Apple Intelligence，更會配備A18晶片和8GB記憶體，這意味著iPhone SE 4都能用到Apple Intelligence的新功能，包括Genmoji、信息和通知摘要以及全新的Siri。

Apple Intelligence功能（資料圖片）

iPhone SE 4 售價

傳聞iPhone SE 4將會比過往的SE型號貴，售價將會定為499美元起（約3875港元），過往的SE 3售價為$3699 。不過考慮到SE 4能使用到AI功能，不需要為了AI而升級到其貴的15 Pro或16 系列，亦算是性價不錯的選擇。

iPhone SE 4 售價（資料圖片）

iPhone SE 4發售日

之前的傳聞指iPhone SE 4將會推遲到2025年發布，而過往的iPhone SE都在春季發布。所以外界推測iPhone SE 4將會在2025年的3月至5月發佈。