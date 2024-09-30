iPhone SE 4功能傳聞｜Apple 最平價AI手機即睇估計售價＋發佈日

撰文：友條新菜
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iPhone SE 4功能傳聞｜Apple 最平價AI手機即睇估計售價＋發佈日｜早前Apple發佈會公佈了新手機iPhone16及Apple Intelligence功能，想使用Apple Intelligence，除了現時推出了的iPhone 15 Pro系列及iPhone 16系列之外，有傳未來推出的iPhone SE 4都可以使用，即睇iPhone SE 4的傳聞功能、售價及發佈日子。

iPhone SE 4推出

早前Apple發佈會公佈了新手機iPhone16及Apple Intelligence功能，讓不少人都十分期待，不過並非Apple每個機型都能使用Apple Intelligence，想使用Apple Intelligence最少都要iPhone 15 Pro或以上型號，這是否代表一定要花重金才能使用Apple Intelligence？

近日就有iPhone SE4的功能、售價及發售日傳聞，相信會是最平價可使用Apple Intelligence的手機，即睇傳聞內容。

iPhone SE 4推出 （資料圖片）
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設計與iPhone14相似

有傳iPhone SE 4將會採用與iPhone 14相似的設計，6.1寸OLED顯示屏、平邊設計以及使用Face ID。有傳iPhone SE 4更配有Action Button以取代靜音開關掣，以自行設定要甚麼功能。而在接口方面，將會以USB-C接口取代Lightning接口。

iPhone SE4 傳會以USB-C接口取代Lightning接口。（資料圖片）

Apple Intelligence功能

根據《彭博社》的Mark Gurman的報道，下一款iPhone SE應該支援Apple Intelligence，更會配備A18晶片和8GB記憶體，這意味著iPhone SE 4都能用到Apple Intelligence的新功能，包括Genmoji、信息和通知摘要以及全新的Siri。

Apple Intelligence功能（資料圖片）

iPhone SE 4 售價

傳聞iPhone SE 4將會比過往的SE型號貴，售價將會定為499美元起（約3875港元），過往的SE 3售價為$3699 。不過考慮到SE 4能使用到AI功能，不需要為了AI而升級到其貴的15 Pro或16 系列，亦算是性價不錯的選擇。

iPhone SE 4 售價（資料圖片）

iPhone SE 4發售日

之前的傳聞指iPhone SE 4將會推遲到2025年發布，而過往的iPhone SE都在春季發布。所以外界推測iPhone SE 4將會在2025年的3月至5月發佈。

iPhone SE 4發售日（資料圖片）
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