打印機墨盒檢查被破解！HP誡：會遭鎖死｜入墨式Printer推介2024｜近年不少打印機公司都會在墨盒上增加追蹤晶片，以禁止使用注射器手動重新填充空墨盒，不過近日有人就破解了此檢查機制，更得到HP公司告誡，即睇詳情及入墨式Printer推介。



打印機墨盒檢查機制遭破解

噴墨式打印機的墨盒價格一直不便宜，有不少人都會購買第三方墨盒以節省成本，不過正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，不過因為數位版權管理（DRM）的原因，現時很多墨盒中都添加了追蹤晶片以禁止使用注射器手動重新填充空墨盒，不過近日就有人在YouTube上教人去繞過HP 墨盒的DRM。

外國YouTuber Jay Summet在YouTube上發布了一種有趣的方式去繞過HP墨盒的DRM ( Jay Summet)

外國YouTuber Jay Summet在YouTube上發布了一種有趣的方式去繞過HP墨盒的DRM，他用一種「中間人」的方式去，在墨盒的原始接觸點上添加了一個柔軟的印刷電路板(PCB)，並將信號引到另一個晶片，然後改變原始信號，告訴打印機尚未達到頁數限制，然後將其重新引導到另一組接觸點，及覆蓋原始接觸點。最後打印機就會認為它正在與一個原始、未被改動的墨盒通信。

外國YouTuber Jay Summet在YouTube上發布了一種有趣的方式去繞過HP墨盒的DRM ( Jay Summet)

HP告誡：會遭鎖死

而HP似乎也知道此事，並指這樣做會鎖死使用第三方墨盒的HP打印機，稱這是他們的DRM安全系統的其中一部分。

4款入墨式打印機推薦2024

其實想要慳墨盒錢，近年有不少打印公司都推出入墨式打印機，以官方認受的方式自行加墨，節省成本之外又合規矩，即睇4款入墨式打印機推薦。

1.Canon PIXMA G4780

Canon PIXMA G4780具備打印、掃描及影印功能。接受用Wi-Fi, Mopria, AirPrint, 無線連線方式打印文件，相當方便。標準打印速度: 黑白11 ipm/ 彩色6 ipm。此外可以在手機操作，打印手機上的文件。另外採用加墨式墨水系統，最大打印量達7,600張黑白及8,100張彩色A4文件，節省印刷成本。

售價 ：$1688

Canon PIXMA G4780 (Canon)

2.HP Smart Tank 790

HP Smart Tank 790 具有無線接駁、打印、掃描、影印、傳真功能， 一套三色墨水可印高達8,000張文件。可以用USB、藍牙、無線WiFi&或LAN 網絡連接;內置WiFi Direct可以直接透過手機等流動裝置印刷。打印速度最高可達 15 ppm（黑色）及 9 ppm（彩色）。同樣地可以自己加墨，更加實惠及環保。

售價：$2538

HP Smart Tank 790 (HP)

3.Epson EcoTank L6290

Epson EcoTank L6290支援打印, 掃描, 影印, 傳真,及相片打印。彩色打印量最高可達6,000張；黑白打印量最高可達7,500張。。打印速度高達15.5 ipm(黑白)及8.5 ipm(彩色)，具有4,800 x 1,200 dpi 列印解像度。同樣支援平板電腦和智能手機作無線打印。

官網售價：$3178