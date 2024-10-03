iPhone 16製造成本曝光　物料成本約為3760元　網民：Apple很佛心

最新市場調查報告顯示，預計新一代iPhone 16 Pro Max的物料成本將會有所上升。根據TD Cowen的調查數據，一部256GB版本的iPhone 16 Pro Max的總物料成本約為485美元，摺合約3760港元。



相較於iPhone 15 Pro Max的453美元，這一漲幅達到了7%。iPhone 16 Pro Max的成本構成中，顯示屏和後置相機模塊是價格最昂貴的部分，兩者合計佔到了總成本的16%。

（TD Cowen）

具體來看，這兩個組件的售價分別為80美元。值得注意的是，在與上一代產品相比時，相機組件的價格增加了10美元，而內存和存儲方面的成本分別增加了5美元。

+ 7

另外據了解，在iPhone 16 Pro Max系列中，標準版機型也出現了物料成本的提高。其物料成本達到了416美元，較之於iPhone 15的標準版395美元而言，漲幅超過了21%。

此外，TD Cowen對蘋果公司今年第三季度及第四季度所生產的iPhone數量進行了預測。他們認為，今年第三季度將生產約4500萬台iPhone，而第四季度預期將達到8000萬台。同時指出，這一系列中的iPhone 16預計將佔據約6500萬台。

延伸閱讀：iPhone 16系列充電速度揭秘 網民：竟然快了！不過還是一樣的慢（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】