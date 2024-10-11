AV女優2024年9月排名｜石田佳蓮前人氣偶像轉戰暗黑界即封冠｜日本Bookmate書店2024年9月排名榜有多達4個女優新TOP 10，當中銷量冠軍石田佳蓮原來曾經是日本富士電視女團「Idoling!!!」的人氣偶像，出過寫真集、拍過電影。作為女團「Idoling!!!」輸 AKB48 九氣街，不知石田佳蓮加入暗黑界，成就能否比得上三上悠亞？



拍過電視劇電影｜28歲轉戰愛情動作片

石田佳蓮今年已28歲，2006年以10歲之齡被唱片公司 avex 睇中，又曾當時裝model、拍電視劇，2012年於富士電視台女團選秀節目「Idoling!!!」勝出，石田作為第5期新人出道，雖不算一線頂流，都拍過兩本寫真集、加演舞台劇及電影。2016年單飛後主打舞台劇工作，今年8月忽然宣布下海拍AV；片廠MUTEKI更重鎚出擊，起用石田佳蓮主演品牌第100部作品（番號：TEK-100），影片名稱《i doing!!!》（我在做：愛做的事）正是取材自石田當年所屬女團，相當啜咳。（石田佳蓮 官方X戶口）

影片名稱《i doing!!!》（我在做：愛做的事／番號：TEK-100）取材自石田當年所屬女團idoing!!!，相當啜咳。

中1時曾經是雜誌model

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石田的造型照雖然有點厚妝，不過面相精緻眼大大，身材屬於骨感高挑型，如果喜歡三上悠亞那類豐滿型，石田就未必是你杯茶。有網民認為「Idoling!!!」知名度根本不AKB，但是被反駁同樣來自偶像界的小湊よつ葉，她所屬的女團更加細，IDOL背景只是一個包裝，最終還是要看女優跟影片質素。不知你又覺得她漂亮否？

石田佳蓮舊照

AV女優2024年9月 第100位至第1位倒數排名

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金松季步｜前AKB二打六35歲高齡下海成名

今年35歲的金松季步同樣屬於MUTEKI「偶像轉生系列」的重點女優，2007年她以藝名「金子智美」加入過AKB48，不過只是名不經傳的研究生，想不到離開偶像界拍泳裝寫真反而更加紅，最終被片商落力遊說下海，8月推出首部作品（番號：TEK-099）同樣一登上銷量榜第1位。（金松季步 官方X戶口）

金松季步 官方X戶口 ＠kiho_kanematsu 相片

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翻版石川澪｜榊原萌

S1廠新星「榊原萌」走素人清統「彼女」路線，她的 X（Twitter）以普通便裝，拎公仔、影V字手自拍為主，完全沒有「撈味」，8月尾公布出道作報報時有多達250萬點擊，整個操作似石川澪。（榊原萌 官方X戶口）

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