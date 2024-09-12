美女明日香Coser「排洪」濕身片破2千萬瀏覽｜美女濕身片？成地水？聽落很色色，但別心邪了，說的是日本Coserぐりこ，近日她穿上《新世紀福音戰士》角色「明日香」的紅色橡膠緊身衣，盡展長腿幼腰窈窕身材，在30幾度的烈日下於東京鐵塔拍外照。由於衣服完全不透氣，汗水無法被衣料吸收，緊身膠衣變了儲水袋，ぐりこ在X公開一條6秒短片，在她脫下膠靴的瞬間，汗水像決堤一樣傾倒出來，弄得一地都是水！影片曝光後吸引2千萬觀看，粉絲數忽然爆升至11萬8000人！果然美女+濕身就是流量密碼！



ぐりこ（@Glico_happy）是一位日本女性Cosplayer，看她在X戶口，似乎相當鍾情緊身衣和緊身襪褲／長靴，因為Cos服多數都是不透氣物料，之前都試過因為天氣悶熱，拍過脫靴「排洪」片。今次一來要拍Asuka的緊身衣，又選擇去東京鐵塔外景（相信是致敬新劇場版．終的巴黎鐵塔），難怪熱上加熱，有華人網民將之share到facebook，更有人笑言：「明日香排放明日香水、真香！」

ぐりこ（@Glico_happy） X 圖片

ぐりこ在X的回應中透露：「橡膠材質無法吸收汗水才會變成這樣。在盛夏中出Co，很多Cosplayer在過程中都大量出汗，汗水只不過被服裝吸收了。」記者看動畫《戀上換裝娃娃》時都學到，不少cosplayer都是捱住高熱和汗水出cos，認真辛苦，如果再加上外景，記得要留點時間中場休息、補充水分。今次ぐりこ竟然因為一條「排洪」片一炮而紅，她感到很意外又高興，在自我介紹中甚至笑言自己是：「汗の人」。

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