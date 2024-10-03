Apple 即將於 10 月正式推出 Apple Intelligence 功能，將為 iPhone、iPad 和 Mac 帶來更聰明的操作體驗。不過，要使用 Apple Intelligence，並非所有 iPhone 都適用，還有六項條件需要滿足。



1. 支援 Apple Intelligence 的裝置

要使用 Apple Intelligence，首要條件便是擁有合適的 Apple 裝置。目前僅限於特定型號的 iPhone、iPad 和 Mac 能夠運行 AI 功能。這些設備都具備強大的晶片性能，例如 A17 Pro 和 M 系列晶片，才能確保 AI 功能順暢執行。

支援 Apple Intelligence 設備列表：

• iPhone：iPhone 15 Pro 系列及 iPhone 16 系列



• iPad：搭載 M1、M2 或 M4 晶片的 iPad Pro 和 iPad Air，如 M2 iPad Pro、M1 iPad Air 等。



• Mac：所有配備 M1 或更新版本的 M 系列晶片的 Mac，例如 M3 MacBook Air、M1 iMac、M2 Mac mini 等。



2. 系統版本需求

運行 Apple Intelligence 需要確保裝置上的作業系統是最新版本。Apple Intelligence 將隨 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 一同推出。因此，若想使用這些新功能，需先將裝置升級至相應的系統版本。

3. 確保有足夠容量

啟用 Apple Intelligence 功能，還需確保有足夠的儲存空間。想要開啟 AI 功能，iPhone 剩餘的儲存空間至少要有 4GB，主要是為了確保 AI 系統運行時有足夠的緩存空間和數據存取能力。

4. Apple Intelligence 的語言限制

雖然 Apple Intelligence 功能預計將於 10 月亮相，但初期僅支援美國的英文語系使用。也就是說，想要體驗這項功能的話，需要將 iPhone 的語言設置調整為英文，並選擇美國地區，才能啟用 Apple Intelligence。至於中文版，蘋果預計將於 2025 年推出。

5. 中國地區無法使用 Apple Intelligence

Apple Intelligence 功能雖然即將在全球多地推出，但中國地區的用家將無法體驗這項技術。而香港用家在 iOS 18.1 版本中，也只能改為英文系統才可以正常運作 Apple Intelligence。

6. 加入候補名單

即便裝置、系統版本和儲存空間都滿足了要求，想要正式使用 Apple Intelligence 還需加入候補名單，並通過審核。在 iOS 18.1 測試版中，蘋果引入了候補名單的機制，只有通過審核的用戶，才能夠體驗這項智慧功能。一旦申請成功，同一 Apple ID 下的其他裝置便可直接啟用這項功能，而無需逐部裝置再進行申請。