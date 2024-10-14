Anker LIBERTY 4 PRO藍牙耳機｜消委評測CP值最高4星半佳作升級版｜Anker Soundcore Liberty 4 NC 以不到$600幾蚊身價，在早前消委會最新ANC主動式降噪真無線藍牙耳機評測中力壓十幾款名牌機，僅輸第1位Sony WF-1000 XM5 半星評分，得到第2位排名。Anker今日發表了再新一代的改良升級版Soundcore LIBERTY 4 PRO！香港區將於10月22日舉行發布會，即睇有幾吸引！



Anker 將發表新款全無線耳機 Soundcore Liberty 4 Pro，現在來分享一下已知的性能、賣相、發布日期、大約售價等情報。新機最大特色是充電盒上加設了迷你屏幕，除顯示電量情報，還可以方便用家免開手機進行一些簡單設定，機身樣子跟過去差不多，都是AirPods Pro 的「花曬柄」機形，3種配色跟4 NC相近，都是黑／白／粉藍色，網上爆料預計定價約為129 美元（約1000港元）

至於特性方面，Soundcore Liberty 4 Pro將配備藍牙5.3模組、支援LDAC無損傳輸，機身有IPX5防水保護。新機的ANC 降噪進一步改善，兩邊耳機內配備6個收音咪，具有自適應降噪功能（最高 50 dB），耳機盒將支援無線充電、附小屏幕，耳機+充電盒一共可收聽長達 30 小時（開ANC）。

消委會評測藍牙耳機45款｜Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機

消委會藍牙耳機45款評測｜soundcore Liberty 4 NC 分數高／價錢平

soundcore Liberty 4 NC獲4.5點評分，消委指整體音色亦不俗。前者定價僅$799（現時官方已減價至$665），僅於降噪表現上略遜於Sony XM5，可見性價比更加高。

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