AirPods 4 ANC版開箱評測｜CWB街頭實試無耳塞降噪有Pro2八成威力｜AirPods 4 是Apple等足三年的全新半開放式運動耳機，同步推出一般版及ANC版2個形號，當中後者既是無耳塞半開放式設計，同時又擁有ANC主動式降噪功能，屬耳機界首創！現在馬上為你開箱試玩！



AirPods 4 ANC版有咩咁神奇？｜甚麼是 ANC 降噪?

蘋果藍牙耳機一向分為兩種：沒有膠粒耳塞的「AirPods 2／3／4 代」，以及使用IEM 入耳式耳塞，擁有「ANC主動式降噪」 (Active Noise Cancellation) 的 AirPods Pro 1／ Pro 2。「ANC主動降噪」 是利用耳機產生與環境噪音的音量大小相同、相位相反的聲波，以聲抵聲消除噪音。一直以來認知，ANC降噪需要配合耳塞閉封耳仔，防止噪音跟人聲漏音才會有效果。但 Apple 卻神奇地在無半開放式新機 AirPods 4 加入ANC降噪，究竟用甚麼「黑科技」才能做到ANC降噪？

AirPods 4 ANC版開箱評測｜CWB街頭實試無耳塞降噪有Pro2八成威力（鍾世傑 攝）

AirPods 4 ANC版開箱評測｜CWB街頭實試無耳塞降噪有Pro2八成威力（鍾世傑 攝）

CWB街頭實試｜車聲人聲飛走7成

我們同時帶了 AirPods 4 ANC版 跟 AirPods Pro2 去銅鑼灣鴨頸橋下試機做A/B對比，此處路人多，有巴士有電車，結果如下：

左邊是全新無耳膠的AirPods 4 ANC版、右邊是AirPods Pro 2（鍾世傑 攝）

Pro 2 95分：因為它有耳膠，所以未開機都因為塞了耳窿能隔去5成聲，當開ANC後應該減了8、9成。



AirPods 4 ANC版 78分：AirPods 4 是半開放式的，未開ANC只掛在耳仔上，由於耳仔跟耳機間有罅隙，噪音只阻隔到2成左右。但開動ANC降噪後，雖然仍聽到人聲，但巴士引導聲、電車跟車軌磨擦時的低頻噪音竟消失了7、8成，好神！



左邊是全新無耳膠的AirPods 4 ANC版、右邊是AirPods Pro 2（鍾世傑 攝）

打小人啪啪聲都細咗

戴住AirPods 4 去鵝頸橋底，打小人時的口訣聲仍然清晰，但拍板木板時的「啪啪聲」就減了很多！而且阿姐上前推薦時，在對話中AirPods 4 會自動暫停消音無阻對話；雖然這談話模式Sony已玩了4、5年，但AirPods 4 的停止／重開隔音反應更快，真的戴足一日都不用除耳機、超實用。

戴住AirPods 4 去鵝頸橋底，打小人時的口訣聲仍然清晰，但拍板木板時的「啪啪聲」就減了很多！（鍾世傑 攝）

地鐵聽歌超爽

之後記者戴住AirPods 4 ANC版坐地鐵，以前用AirPods 3 聽歌，雖能享受無塞耳仔的開揚感，但就算開盡100%音量，因為有環境噪音及人聲漏入來，鬥大聲音樂輸晒，根本細聲到聽唔到。但升級為AirPods 4 ANC後，大部份環境噪音都被抵消了，音樂頓時變得清晰得多，心情暢快。

升級為AirPods 4 ANC後，大部份環境噪音都不見了，音樂頓時變得清晰得多，心情暢快。（鍾世傑 攝）

升級為AirPods 4 ANC後，大部份環境噪音都不見了，音樂頓時變得清晰得多，心情暢快。（鍾世傑 攝）

AirPods 4 ANC版開箱睇機身

雖然蘋果機包裝一向環保簡潔，但為了儀式感，都是要將開箱／機身照送上給大家看看。值得一提AirPods 4 ANC版不送USB-C充電線，也沒有蘋果sticker，留意。

AirPods 4 ANC版開箱睇機身（鍾世傑 攝）

+ 2

AirPods 4 ANC版的充電盒比AirPods Pro 細很多。（鍾世傑 攝）

兩代AirPods 比較：左起AirPods 4 、AirPods Pro 2

AirPods 4 改用了「短柄」設計，外觀跟Pro 2很像，其中一個收音咪改在頂部，那就可以減少大風時過度接收風聲。至於充電盒，AirPods 4 的不只更細個，更內置了S2晶片，可以用find my airpods找機盒。

左邊是全新無耳膠的AirPods 4 ANC版、右邊是AirPods Pro 2（鍾世傑 攝）

AirPods 4使用USB-C頭充電，支援Qi 無線充，但不對應Magsafe。還有一點留意，新機盒沒有按鈕，想重新連線時，先合埋充電盒等30秒，重新打開後連續「雙點擊」充電盒面3次，之後LED燈就會變白燈。

連線時發現，手機必須升級至iOS 18 才能完全使用AirPods 4 所有功能。不升的話耳機功能會有受限。

手機必須升級至iOS 18 才能完全使用AirPods 4 所有功能（鍾世傑 攝）

玩了一天的短評：史上最好聲半開放式藍牙

AirPods 4 ANC版是記者戴過音色最好的開放式耳機，它同時兼具了開放式耳機的開揚感，同時又有ANC降噪，歌曲不用開盡音量跟環境鬥大聲。調音三路平均、人聲及背景聲有職次感，低音亦出色不過火。它同時兼具了開放式耳機的開揚感，同時又有ANC降噪，歌曲不用開盡音量跟環境鬥大聲。

不過留意一點，AirPods 4 始終都是半開放式，根據不同用家的耳朵形狀分別，隔音效果也因人而異。記者自己耳窿比較闊，是有一點點鬆，同事Jeff反而戴到好fit，因此他對於AirPods 4 ANC版的降噪表現評分比我更高，這方面建議各位自己去Apple Store 試看看。

AirPods 4 基本版 $1,099 AirPods 4 ANC版 $1,499

即日起可以預訂，9 月 20 日起發售。

