Anker Soundcore Liberty 4 Pro 真無線藍牙耳機上架了，香港行貨定價 $1,299，集合了品牌多種最新技術，記者自己本身就是 Liberty 4 、 Liberty 4 NC 的用家，試玩新作發現降噪水準、音色都有極大改良，香港行售定價$1,299，除4隻基本色，香港更有2隻獨家配色，即睇發布會簡介。



Anker 原來是一家手機電腦配件品牌，CP 值及品素高，過去連 Apple Store 都有賣他們的充電。而 Soundcore 則是他們的影音子品牌，在日本、美國兩地 Amazon 賣場都有安定的高銷量。Liberty 耳機系列是 Souncore 的皇牌產品，本身就像 Apple AirPods 系列一樣，分為一般版及Pro版，去年推出的「 Liberty 4 NC」是 Soundcore Liberty 4 的小改款，今次 Liberty 4 Pro 則是fans 期待了3年的 Pro 版後續機，集合了品牌最新技術，無論是降噪水準、音色都有極大改良。

Anker Soundcore Liberty 4 Pro 真無線藍牙耳機上架了，香港行貨定價 $1,299

Anker Soundcore Liberty 4 Pro 真無線藍牙耳機上架了，香港行貨定價 $1,299

6種顏色選擇

Soundcore Liberty 4 Pro 本身有磨沙黑／磨沙白／磨沙綠／磨沙藍4個基本色，香港市場特別推出多兩款配色：亮面黑及亮面藍，其充電盒使用半透明鏡面；表面可當鏡照，當充電盒內的迷你屏幕發光時，更可透視出資訊。

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兩款別色版的充電盒使用半透明鏡面，當充電盒內的迷你屏幕發光時，更可透視出資訊。

ANC 降噪又再強化，一雙耳機的收音感應咪音每邊6個追加至7個；原來當用家從車廂走出室外，又或者環境不斷變化，都會影響隔音降噪的表現，而第7感應咪就是專門測控用家身處環境的氣壓變化，這一點連Apple AirPods都未有顧及。

一雙耳機的收音感應咪音每邊6個追加至7個

Soundcore Liberty 4 Pro 發布會更找到唱作歌手雲浩影做嘉賓，在台上試戴Soundcore Liberty 4 Pro，一邊播歌、一邊開ANC，試試聽不聽到主持人講的7句說話，最終Cloud 只聽到6句，表示：「戴左耳機之後好似畀個罩包住，聽唔到其他聲。」

Soundcore Liberty 4 Pro發布會更找到唱作歌手雲浩影做嘉賓

Soundcore Liberty 4 Pro發布會更找到唱作歌手雲浩影做嘉賓

Soundcore Liberty 4 Pro發布會更找到唱作歌手雲浩影做嘉賓

Soundcore Liberty 4 Pro發布會更找到唱作歌手雲浩影做嘉賓

Liberty 4 Pro 使用了獨家ACAA 4.0同軸雙單元設計，將一個10.5mm 動圈及1粒4.6mm鍍鈦高頻單元重疊，簡單解釋就是高音／中低音分開由兩個單元發聲，減少兩者之間的干擾，令音色更細緻且層次分明。

Liberty 4 Pro 使用了獨家ACAA 4.0同軸雙單元設計

Liberty 4 Pro 的充電盒繼續使用滑蓋設計，充電盒上新增了觸感控制屏幕，可以touch screen 控制ANC強度、顯示電量、當手機相機remote等用途。

Liberty 4 Pro 充電盒使用滑蓋設計，新增觸感控制屏幕可touch screen 控制多種功能。

消委會藍牙耳機45款評測｜真無線部份25款樣本

soundcore Liberty 4 NC 分數高／價錢平

Soundcore 同系列的平價版真無線藍牙耳機 soundcore Liberty 4 NC在早前消委會評測獲4.5點評分，消委指整體音色亦不俗。而前者定價僅$799，僅於降噪表現上略遜於Sony XM5，可見性價比更加高。

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消委會評測藍牙耳機45款｜Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機

每秒3次頻率｜瞬速處理環境噪音

另外， Liberty 4 Pro 有專用的資訊處理晶片，以每秒3次頻率，更新處理環境噪音，不單令降噪效果更強更穩，亦能更瞬速地開動「Adaptive ANC 3.0」，當身邊有人叫你、又或是有撞車、大聲警報等巨響，Liberty 4 Pro 的應變反應都比舊款耳機更快速。Liberty 4 Pro 使用了對通話清晰度有提升的「花曬柄」設計，以6個內置收音咪加上AI降噪演算法，突出用家人聲、過瀘背景噪音，通話非常清晰。又有Easy Chat 功能 ，說話時自動降低音量並啟動通透模式。

Liberty 4 Pro 有專用的資訊處理晶片，以每秒3次頻率，更新處理環境噪音。

Liberty 4 Pro 的充電盒繼續使用滑蓋設計，充電盒上新增了觸感控制屏幕，可以touch screen 控制ANC強度、顯示電量、當手機相機remote等用途。而電量方面，耳機可以用10小時（開ANC為8.5小時），連充電盒一起計，可以用40小時。這個充電盒更支援快充，叉5分鐘即可用4小時，幾大頭蝦也不怕耳機無電。

Liberty 4 Pro 的充電盒繼續使用滑蓋設計，支援快充，叉5分鐘即可用4小時，幾大頭蝦也不怕耳機無電。

Liberty 4 Pro 真無線耳機產品資料



音效功能：ACAA 4.0 同軸雙單元聲樂架構、支援 LDAC 高解析度音訊編碼及多模式空間音訊。

藍牙制式：Bluetooth 5.3／支援 Google Fast Pair 快速配對

手機app內置 Soundcore HearID 4.0（配備聽力測試）並可自訂均衡器（EQ）/ 主動降噪（ANC）模式選擇及啟動。

尺寸和重量：耳機每邊 5.5g/充電盒64.64mm x 61.72 mm x 29.59 mm、51g

售價：$1,299（Anker Hong Kong 客戶服務中心：6408 3961）