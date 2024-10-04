iOS 18.0.1更新｜Apple 今日（10月4日）發布 iOS 18.0.1 更新，針對 iOS 18 系統出現的漏洞，旨在解決 iPhone 16 螢幕觸控、相機拍超廣角4K 卡頓等問題，因此，使用 iOS 18 的用家，非常推薦盡快升級。



iOS 18.0.1 的更新內容主要包括一系列的漏洞修復，Apple 在更新說明中指出，此次更新針對觸控螢幕、相機和記億體分配問題上進行了修復：

1）觸控螢幕無反應問題

在iPhone 16和iPhone 16 Pro上，部分用家遇到觸控螢幕有時無法正常操作的情況。這個問題在新機型推出後迅速引發關注，許多用家表示，尤其在某些 App 中操作時，螢幕會突然失靈，無法正常進行點擊或滑動操作。

2）4K錄影卡頓問題

iPhone 16 Pro的用家反映，在使用超廣角鏡頭拍攝4K影片且關閉HDR模式時，相機App會出現卡頓甚至完全無法操作的情況。對於喜歡使用手機拍攝高質量影片的用家來說，這是一個非常影響體驗的問題。

iPhone 16 Pro Max拍攝實測

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3）記憶體異常

有部份iPhone用家反映，更新了iOS 18之後，「系統」突然使用過多的記憶體，導致iPhone效能被拖慢。iOS 18.0.1修復以上漏洞，解決部份iPhone出現的記憶體分配問題。