Redmi Note 14 Pro+防水能力超預期　通過三項測試　濕手操作自如

小米旗下Redmi品牌新機Redmi Note 14 Pro+於近日正式亮相。該款手機在同價位產品中具備防水能力，且達到優秀水平。



據了解，Redmi Note 14 Pro+已經通過了TÜV南德的三項測試：IP66防噴水、IP68泡水和IP69防高溫高壓噴水測試。同時，Note 14 Pro+還通過了TÜV南德的2米24小時防水測試，確保即使長時間浸泡也不會出現問題。

Redmi Note 14 Pro+防水能力超預期（redmi）

Redmi Note 14 Pro+防水能力超預期

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此外，新款手機還升級到濕手觸控2.0技術，在現有基礎上新增了更多觸摸場景。這意味着即使在濕度較大的情況下，用戶仍能輕鬆操作手機。

值得注意的是，Redmi Note 14 Pro+採用了重新設計結構堆疊，並與整機上的17組關鍵定製件相結合。這種設計覆蓋了Type-C單體、屏幕膠、機身按鍵、機身開孔、電池蓋、高透泄壓閥以及相機Deco等重要部件。這種全面的系統級防水強化措施保證了每一台手機都能以滿分品質生產。

為了確保質量，Note 14 Pro+的整個製造過程都經過了零部件氣密性檢測、組件氣密性檢測和整機氣密性檢測等關鍵測試。

最後，小米自研THP濕手觸控算法也被首次應用於Redmi Note 14 Pro+中。這項新技術可以提高濕手下的觸控體驗，並能應對各種複雜的濕手場景，如油污、泡沫和汗液等。

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