電飯煲內膽直接放上明火爐燒 網民指1原因超危險 消委會使用貼士｜有網民在社交平台Threads上發文，指自己母親將電飯煲內膽直接放到明火煮食爐上燒，引來不少人討論，更指出此做法其實有風險，即睇消委會電飯煲使用貼士。



電飯煲內膽直接放上明火爐燒

日前網民todaywhatwhat在社交平台上分享帖文，指自己的母親直接放電飯煲內膽在明火爐上煮，引來不少人留言回應。

日前網民todaywhatwhat在社交平台上分享帖文，指自己的母親直接放電飯煲內膽在明火爐上煮，引來不少人留言回應。 (threads:todaywhatwhat)

網民留言指超危險

有不少網民都在帖文留言直接把電飯煲放在明火爐上燒，十分危險，有機會影響塗層效果之餘，更有可能影響身體健康：「其實幾危險，因為飯煲內膽塗層化學物碌落左仲用黎煮飯，最終你地食左落肚。」、「鋁質內膽，長期不當使用會令塗層脱落，直接加熱食物 會產生丙烯醯胺等致癌物，都係同伯友講聲唔好咁做啦」、「舊款既電飯煲內膽無塗層，其實無乜所謂，只係好難用，因為冇柄，新既多數有塗層，唔可以直接燒」。

事實上，消委會曾經有提過，電飯煲的防黏塗層安全度十分高，PFA塗層於260°C以下使用理應安全，一般正常使用電飯煲煮溫度遠低於上述情況，但其中的氟聚合物PTFE在高溫時，就會被分解釋出有毒氣體。大火乾燒過度加熱超過350°C 的話可能就會有危險，明火煮食的溫度相較於電飯煲更難控制，有機會有危險。

有不少網民都在帖文留言：「舊款既電飯煲內膽無塗層，其實無乜所謂，只係好難用，因為冇柄，新既多數有塗層，唔可以直接燒」(threads:jsonwai)

「鋁質內膽，長期不當使用會令塗層脱落，直接加熱食物 會產生丙烯醯胺等致癌物，都係同伯友講聲唔好咁做啦」(threads:kaking_0312)

「其實幾危險，因為飯煲內膽塗層化學物碌落左仲用黎煮飯，最終你地食左落肚。」(threads:wilsonchu0570)

即睇更多消委會電飯煲使用貼士⬇