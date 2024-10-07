微波爐使用禁忌｜加熱杯麵會爆炸 專家指3類物件不能叮！即睇貼士｜近日日本NITE（製品評價技術基盤機構）近日發布了一條實驗影片，示範將杯麵放在微波爐加熱後的後果。即睇微波爐使用禁忌。



微波爐加熱杯麵爆炸

不少人都喜歡用微波爐加熱食物。日本製品評價技術基盤機構NITE近日發布了一條影片提升民眾對微波爐安全的意識。過往不時都有人因為叮杯麵而釀成意外。但其實杯麵的蓋子含有鋁，屬於金屬材料，金屬材料加熱後可能會引起火災。

杯麵的蓋子含有鋁，屬於金屬材料，金屬材料加熱後可能會引起火災。(NITE)

杯麵的蓋子含有鋁，屬於金屬材料，金屬材料加熱後可能會引起火災。(NITE)

這2件物件不能叮

NITE產品安全宣傳科的安元隆博指出，在過2019年到2023年之間，一共接獲494宗煮食家電意外，除此之外，NITE亦有發布其他實驗影片，指在微波爐中叮雞蛋和膠樽都會有爆裂及引起火花的風險。並指出大部份的膠樽都不可以放入微波爐，就瓶身可以，都要把膠蓋拿下。

微波爐中叮雞蛋和膠樽都會有爆裂及引起火花的風險。(NITE)

微波爐中叮雞蛋和膠樽都會有爆裂及引起火花的風險。(NITE)

微波爐中叮雞蛋和膠樽都會有爆裂及引起火花的風險。(NITE)

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微波爐使用禁忌｜不建議放入微波爐的東西

1.泡沫塑膠

只加熱一段短時間，如30秒加熱咖啡，泡沫塑膠可能沒有問題。但加熱時間過長，泡沫塑膠就可能融化，令化學物質轉移或融到食品中。

泡沫塑膠(資料圖片)

2.紙類製品

紙類製品有機會由化學品﹑木槳或其他粘合劑等成分製成， 這些成份在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能引起火災。一般來說，只有紙製品標明微波爐安全標籤外，其他都不應放入微波爐。

紙類製品(資料圖片)

3.玻璃/陶瓷

雖然玻璃和陶瓷一般都是可以放入微波爐的物料，但亦要留意器皿的樽口會或太窄，如裡面裝有的液體過熱，壓力有機會積聚導致爆炸。