iOS 18.1玩Apple Intelligence！香港一設定先用到　焦點功能介紹

iOS 18.1玩Apple Intelligence設定｜Apple 將在 10 月底推出 iOS 18.1 更新，令人期待的 Apple Intelligence 終於隨之而來。然而，對於香港的 iPhone 用家來說，若想在體驗Apple Intelligence 的話，則必須完成以下設定。



香港玩 Apple Intelligence

iOS 18.1 支援 Apple Intelligence，但不管是 Beta 版還是正式版，香港用家目前都要把 iPhone 改到美國地區，以及語言換成英文才能使用。因此，香港的用家如果想體驗 Apple Intelligence，必須完成以下幾個步驟來設定 iPhone。

更新至 iOS 18.1版本後，進入「設定」>「一般」>「語言與地區」，將語言設定更改為「English（英文）」＞將地區設定為「United States（美國）」。



設定Siri語言：要讓Apple Intelligence正常運作，Siri的語言也必須相應調整為美式英語。



進入「設定」>「Siri 與搜尋」。將Siri語言設為「English（United States）」。



啟用 Apple Intelligence 後，返回「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中，開啟Apple Intelligence。

iOS 18.1 重點新功能

1）校對﹑重寫文字

Apple Intelligence 的寫作工具可以幫助用家自動校對文本中的拼寫和語法錯誤，並提供字詞和句子結構建議。無論你是在編輯電子郵件、回覆訊息，還是在準備一份報告，這個功能都能幫助你避免尷尬的錯字，提升書寫質量。

當需要改變文字的語氣時，也可以使用 Apple Intelligence 將文字改得更親切、正式或簡潔，這個工具都能根據需求進行調整，並確保不改變核心內容。

2）總結電子郵件

面對內容過多的電子郵件時，iOS 18.1 能夠快速提取電子郵件的要點，幫助用家不需要逐字閱讀的情況下掌握重要訊息。這個功能提供了不同的摘要格式選擇，包括簡短段落、重點列表等，能更有效率地處理繁忙的收件箱。

3）P圖不求人—Clean Up

影相時難免會把不想在相中出現的人﹑物也拍攝其中，現不用再在 FB﹑Threads求大神幫忙，只要用 Apple Intelligence 的 Clean Up 功能，就可把照片中的瑕疵輕鬆移除。只需在螢幕上輕點或畫圈，該工具便會自動消除不需要的物體，同時保留照片中的主要對象。

4）電話通話錄音

iOS 18.1 還帶來了備受期待的「通話錄製」功能。在通話過程中，螢幕左上角會出現一個錄製按鈕，點擊後系統將通知通話雙方正在錄音。這些錄音會自動保存至備忘錄應用中，並提供文字轉錄及AI生成的摘要，方便在需要時快速回顧重要對話。