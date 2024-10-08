iOS 18.1玩Apple Intelligence！香港一設定先用到　焦點功能介紹

撰文：陳錦洪
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iOS 18.1玩Apple Intelligence設定｜Apple 將在 10 月底推出 iOS 18.1 更新，令人期待的 Apple Intelligence 終於隨之而來。然而，對於香港的 iPhone 用家來說，若想在體驗Apple Intelligence 的話，則必須完成以下設定。

香港玩 Apple Intelligence

iOS 18.1 支援 Apple Intelligence，但不管是 Beta 版還是正式版，香港用家目前都要把 iPhone 改到美國地區，以及語言換成英文才能使用。因此，香港的用家如果想體驗 Apple Intelligence，必須完成以下幾個步驟來設定 iPhone。

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更新至 iOS 18.1版本後，進入「設定」>「一般」>「語言與地區」，將語言設定更改為「English（英文）」＞將地區設定為「United States（美國）」。

設定Siri語言：要讓Apple Intelligence正常運作，Siri的語言也必須相應調整為美式英語。

進入「設定」>「Siri 與搜尋」。將Siri語言設為「English（United States）」。

啟用 Apple Intelligence 後，返回「設定」>「Apple Intelligence 與 Siri」中，開啟Apple Intelligence。

iOS 18.1 重點新功能

1）校對﹑重寫文字

Apple Intelligence 的寫作工具可以幫助用家自動校對文本中的拼寫和語法錯誤，並提供字詞和句子結構建議。無論你是在編輯電子郵件、回覆訊息，還是在準備一份報告，這個功能都能幫助你避免尷尬的錯字，提升書寫質量。

當需要改變文字的語氣時，也可以使用 Apple Intelligence 將文字改得更親切、正式或簡潔，這個工具都能根據需求進行調整，並確保不改變核心內容。

2）總結電子郵件

面對內容過多的電子郵件時，iOS 18.1 能夠快速提取電子郵件的要點，幫助用家不需要逐字閱讀的情況下掌握重要訊息。這個功能提供了不同的摘要格式選擇，包括簡短段落、重點列表等，能更有效率地處理繁忙的收件箱。

3）P圖不求人—Clean Up

影相時難免會把不想在相中出現的人﹑物也拍攝其中，現不用再在 FB﹑Threads求大神幫忙，只要用 Apple Intelligence 的 Clean Up 功能，就可把照片中的瑕疵輕鬆移除。只需在螢幕上輕點或畫圈，該工具便會自動消除不需要的物體，同時保留照片中的主要對象。

4）電話通話錄音

iOS 18.1 還帶來了備受期待的「通話錄製」功能。在通話過程中，螢幕左上角會出現一個錄製按鈕，點擊後系統將通知通話雙方正在錄音。這些錄音會自動保存至備忘錄應用中，並提供文字轉錄及AI生成的摘要，方便在需要時快速回顧重要對話。

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