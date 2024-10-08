尿袋充電爆炸 網民睡覺燒傷桌面燻黑 即睇行動電源使用安全貼士｜日前有網民在網上分享自己在睡覺時為自己的尿袋(行動電源)充電，睡到一半發現尿袋爆炸，令身體被燒傷及桌面燻黑，即睇詳情+行動電源使用安全貼士。



尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑

日前有網民在Dcard上發文指在前幾天大約凌晨五點時自己正在睡覺，突然聽到「轟」的一聲，接著灼熱的火焰臉龐，床鋪劇烈震動嚇醒了他，還以為是世界末日，結果是放在床邊櫃上的尿袋爆炸，燃起熊熊火焰，空中滿是黑色灰燼。床單、棉被、櫃子、牆壁也遭殃，還有塑膠燃燒的味道。後來在家人的協助下把火滅了。事後發現身上有一些燙傷的痕跡。

尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑 (Dcard)

尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑 (Dcard)

尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑 (Dcard)

尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑 (Dcard)

樓主亦研究爆炸的原因，指自己當時使用床邊櫃的多孔插座，當時手機和尿袋都在充電，另外還插著沒有使用的風筒，但爆炸的時候只有行動電源有火，插座是完全沒有的後來還發現有一顆很久沒使用的尿袋裂開了，幸虧沒有爆炸。

尿袋充電爆炸｜網民睡覺燒傷桌面燻黑 (Dcard)

網民分析：尿袋是元兇

帖文一出有不少網民都在下面留言，有網民指自己之前也試過尿袋充電到一半冒煙，似乎是與樓主用同一個牌子的尿袋，報告客服檢測後回覆是事主自備的充電線有問題，更寄回一個全新的給他，不過事主沒有再使用而是丟到回收。亦有不少網民指這個牌子不是第一次發生意外了。

帖文一出有不少網民都在下面留言指同牌子的尿袋不是第一次有意外發生(Dcard)

帖文一出有不少網民都在下面留言指同牌子的尿袋不是第一次有意外發生(Dcard)

帖文一出有不少網民都在下面留言指同牌子的尿袋不是第一次有意外發生(Dcard)

另外有不少人都替樓主分析爆炸的源頭及原因。不少網民都認為尿袋是爆炸的主因「桌面的排插沒有燒熔就是行動電源的問題」、「行動電源是吃變壓器的直流電，跟排插直接供應的交流電毫無關係，你最多只能怪到變壓器不能再更遠，排插只是負責送電而已沒有做任何變壓，只要它沒有燒起來熔化，就代表電流都還在延長線承受範圍之內，如果真的過高功率燒起來也只是燒排插，變壓器、充電線、行動電源、電池，只要這四個東西有問題就是炸電池」亦有網民提醒要在散熱良好的地方充電，以及遠離易燃物，以防下次有同樣事件發生。

另外有不少人都替樓主分析爆炸的源頭及原因。(Dcard)

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士

除了要注意散熱之外，香港用戶經常會忽略流動電池的不同安全事項。消委會曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士。

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