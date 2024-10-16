iPhone手機過熱縮短電池使用壽命！即睇常見發現原因+5大解決方法｜iPhone手機過熱不僅會令運作變慢，甚至會令手機停止運作，即睇常見發熱原因+5大解決方法。



iPhone常見發熱原因 1. 環境溫度過高

當 iPhone 暴露於高溫環境時，內部元件的運作效率會受到影響，容易導致過熱，從而影響性能和電池壽命。

iPhone常見發熱原因 1. 環境溫度過高 (資料圖片)

iPhone常見發熱原因 2. 手機殼物料散熱不良

某些手機殼設計或物料不良，會阻礙熱量散發，使得iPhone在運行過程中難以散熱，造成過熱問題。

iPhone常見發熱原因 2.手機殼物料散熱不良 (資料圖片)

iPhone常見發熱原因 3. 使用非原廠充電器

使用非原廠充電器可能無法提供穩定的電壓和電流，導致充電時產生過多熱量，增加設備發熱的風險。

iPhone常見發熱原因 3. 使用非原廠充電器 (Apple)

iPhone常見發熱原因4. 充電時使用手機

在充電過程中使用手機會增加CPU和GPU的負擔，產生額外熱量，導致設備溫度上升，影響充電效率和安全。

iPhone常見發熱原因4.充電時使用手機 (資料圖片)

iPhone常見發熱原因5. 長時間運作高效能應程式

持續運行高效能應用（如遊戲或影片編輯）會消耗大量處理器和圖形效能，導致設備發熱，影響使用體驗。

5大解決方法

1. 避免長時間被陽光直射

陽光直射會使iPhone迅速升溫。將手機放在陰涼處，例如手袋或口袋內，並避免將其放在車內，尤其是在炎熱的天氣下, 以免讓iPhone升溫。

避免長時間被陽光直射 (資料圖片)

2. 開啟低電量模式

低電量模式可以減少iPhone的背景運作，降低處理器使用。在iPhone主頁向下拉，然後開啟低電量模式即可。

開啟低電量模式

3. 關閉背景 App 重新整理

背景 App 重新整理功能會消耗資源並可能導致過熱，用戶可以到設定中關閉背景 App 重新整理。

即睇關閉背景 App 重新整理步驟🔽

4. 解除安裝大型應用程式

大型應用程式例如遊戲或高畫質影片App會對iPhone的性能造成壓力，從而令電池發熱，考慮解除安裝不常用或佔用空間的應用程式可以減少電池的負荷。

5. 檢查充電器

使用非Apple原廠及不合格的充電器可能導致電池超出負荷，令手機過熱。建議使用Apple官方認證的充電器和線材，並確保充電器沒有損壞，另外避免在充電時使用iPhone。