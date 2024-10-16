iPhone手機過熱縮短電池使用壽命！即睇常見發熱原因+5大解決方法
撰文：友條新菜
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iPhone手機過熱縮短電池使用壽命！即睇常見發現原因+5大解決方法｜iPhone手機過熱不僅會令運作變慢，甚至會令手機停止運作，即睇常見發熱原因+5大解決方法。
iPhone常見發熱原因 1. 環境溫度過高
當 iPhone 暴露於高溫環境時，內部元件的運作效率會受到影響，容易導致過熱，從而影響性能和電池壽命。
iPhone常見發熱原因 2. 手機殼物料散熱不良
某些手機殼設計或物料不良，會阻礙熱量散發，使得iPhone在運行過程中難以散熱，造成過熱問題。
iPhone常見發熱原因 3. 使用非原廠充電器
使用非原廠充電器可能無法提供穩定的電壓和電流，導致充電時產生過多熱量，增加設備發熱的風險。
iPhone常見發熱原因4. 充電時使用手機
在充電過程中使用手機會增加CPU和GPU的負擔，產生額外熱量，導致設備溫度上升，影響充電效率和安全。
iPhone常見發熱原因5. 長時間運作高效能應程式
持續運行高效能應用（如遊戲或影片編輯）會消耗大量處理器和圖形效能，導致設備發熱，影響使用體驗。
5大解決方法
1. 避免長時間被陽光直射
陽光直射會使iPhone迅速升溫。將手機放在陰涼處，例如手袋或口袋內，並避免將其放在車內，尤其是在炎熱的天氣下, 以免讓iPhone升溫。
2. 開啟低電量模式
低電量模式可以減少iPhone的背景運作，降低處理器使用。在iPhone主頁向下拉，然後開啟低電量模式即可。
3. 關閉背景 App 重新整理
背景 App 重新整理功能會消耗資源並可能導致過熱，用戶可以到設定中關閉背景 App 重新整理。
即睇關閉背景 App 重新整理步驟🔽
4. 解除安裝大型應用程式
大型應用程式例如遊戲或高畫質影片App會對iPhone的性能造成壓力，從而令電池發熱，考慮解除安裝不常用或佔用空間的應用程式可以減少電池的負荷。
5. 檢查充電器
使用非Apple原廠及不合格的充電器可能導致電池超出負荷，令手機過熱。建議使用Apple官方認證的充電器和線材，並確保充電器沒有損壞，另外避免在充電時使用iPhone。