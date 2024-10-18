iPhone必學3大貼士｜iOS 18遠端控制手機/自製有聲書/放大畫面｜不少長者都因為身體機能衰退，視力及聽力等都退化，其實iPhone有些隱藏功能，包括遠端控制手機、自製有聲書及放大畫面功能都可以幫助長者更好地使用手機，即睇教學。



1. 遠端控制手機

iPhone iOS 18 的新功能遠端控制功能讓家人能夠隨時協助長者使用手機，可以在遠端調整設定、解決問題或提供指導。

遠端控制手機 (資料圖片)

即睇如何開啟「遠端控制手機」功能⬇

2. 自製有聲書

iPhone中有一個朗讀文字功能，可以朗讀畫面上的文字。有不少長者都會在網上閱讀小說，此功能可以自製有聲書，讓長者能夠將喜愛的書籍或文章轉換為有聲內容，這對於視力不佳或閱讀困難的長者十分方便。

自製有聲書 (資料圖片)

即睇如何自製有聲書⬇

3. 放大畫面

iPhone的放大畫面功能對於年長用戶來說非常實用，因為隨著年齡增長，視力可能會逐漸衰退。這項功能讓長者輕鬆放大屏幕上的文字和圖像，使他們能夠更清晰地閱讀消息、查看照片或使用應用。透過簡單的手勢或設定，長者更可自訂視覺需求，減少眼睛疲勞。

放大畫面 (資料圖片)

即睇如何放大畫面⬇