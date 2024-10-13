iPhone突然Lag機變慢卡頓？即睇5大隱藏原因＋5個解決方法讓手機變順｜不少人手機用著用著突然變慢，不過到底要如何解決？即睇5大手機變慢隱藏原因＋5個方法讓手機變順。



手機變慢原因1.儲存空間不足

當iPhone的儲存空間接近滿載時，系統性能會受到影響。

手機變慢原因1.儲存空間不足 （資料圖片）

解決方法

-檢查儲存空間：前往「設定」>「一般」>「iPhone儲存空間」，查看哪些應用程式佔用最多空間。

-刪除不必要的檔案：定期刪除不再使用的應用程式、照片和影片。

-使用雲端儲存：將照片和文件上傳至iCloud或其他雲端服務，釋放機身的儲存空間。

手機變慢原因2. 過多背景應用程式運行

許多應用程式在背景中運行，會佔用系統資源，導致iPhone變慢。

手機變慢原因2.過多背景應用程式運行 （資料圖片）

解決方法

可以到設定關閉背景 App 重新整理功能，以提升性能。

關閉背景 App 重新整理步驟🔽

手機變慢原因3. 硬件太舊

舊款iPhone因硬件性能限制，無法流暢運行最新的應用程式和系統，讓iPhone變慢。

手機變慢原因3.硬件太舊 (資料圖片）

解決方法

減少動態效果可以減少系統的負擔，提升性能。減少卡頓。

即睇減少動態效果步驟⬇

-升級設備：如果經常出現問題，可能需要考慮購買新款iPhone。

手機變慢原因4. 系統需要更新

未更新的iOS版本可能會導致系統相容性有誤，因此令iPhone變慢。

手機變慢原因4.系統需要更新

解決方法

檢查更新：前往「設定」>「一般」>「軟體更新」，檢查是否有可用的更新並進行安裝。

手機變慢原因5. 網路問題

不穩定的網路連接會導致應用程式運行緩慢，尤其是需要網路支援的App。

手機變慢原因5.網路問題 (Apple）

解決方法

-檢查Wi-Fi和行動數據連接：確保信號強且穩定。

-重啟路由器：如果使用Wi-Fi，重啟路由器可以改善連接問題。