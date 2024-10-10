最近，英國郵報揭發現使用不同設備在 Booking.com 訂房時，價格可能會有顯著差異。根據調查，通過電腦網站訂房可能比使用手機App訂房貴多達50%。記者實試在香港版網站和 App 查詢同一酒店、同一房型時，也發現同樣情況。



英國郵報發現，在 Booking.com 對於同一家酒店、相同的房型和入住日期，如果通過電腦網站訂房，價格平均高出16%，即每晚約多花費50英鎊。而最誇張的一個案例中，倫敦的 Cumberland 酒店，在Booking.com上用手機App預訂兩間房間的費用為388英鎊，但使用電腦網站時價格竟高達588英鎊，貴了整整200英鎊，價格差距達到了52%。

這種情況令消費者不知不覺中支付了更高的費用，尤其是那些慣用電腦的用家，可能根本沒有意識到同樣的房間通過手機App可以更便宜預訂。專家認為這是一種不公平的定價系統，給部分旅客帶來了不必要的經濟負擔。

記者實測在Booking.com網站和手機App，查找同一日和同一房型時，發現並非所有酒店都存在價格差異，但亦有發現部分酒店的定價確有不同，如 The Upper House 差$456，連稅和其他收費金額都不絕相同。

存在價格差異原因

價格差異的原因目前並不完全清楚，但很可能與網站和App的動態定價系統有關。動態定價是根據供需、瀏覽行為、設備類型以及其他因素來調整價格的方式。某些旅行網站可能會為不同設備的用戶提供不同的價格，這可能是為了吸引更多的手機用戶，或是利用不同設備上的消費行為模式來最大化收益。

此外，App用戶可能更容易受到促銷活動的影響，因為App經常會推送獨家優惠和折扣，而這些優惠在網站上並不一定能看到。因此，許多使用手機訂房的消費者無意間受益於這些折扣。

訂酒店Tips

要避免因設備不同而支付更高的價格，可以採取一些簡單的策略來確保自己獲得最佳價格：

1）同時比較App和網站的價格

在決定預訂之前，可以同時在電腦網站和手機App上查看相同酒店的價格。雖然有些網站聲稱其價格是統一的，但實際情況並非總是如此。這樣做能幫助識別出不同設備之間的價格差異，並確保你選擇最划算的預訂方式。

除了Booking.com之外，許多其他訂房平台也可能存在類似的情況。因此，無論使用哪個平台，都應該保持謹慎，多次比對不同設備上的價格以獲得最優惠的交易。

2）清除瀏覽器Cookies或使用隱身模式

網頁和App上的價格可能受到之前的搜索歷史影響。如果經常搜索同一目的地或酒店，網站可能會動態調高價格。為了避免這種情況，可以嘗試清除瀏覽器的Cookies，或在隱身模式下進行預訂。這能夠避免網站基於過去搜索行為來動態調整價格，幫助獲得更合理的價格。