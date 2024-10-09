iPhone 16 Pro Max續航時間超乎想象　測試後更勝過大電量的它

日前，一家評測機構對iPhone 16 Pro Max和三星Galaxy S24 Ultra進行了電池續航測試。測試採用了機器人手臂模擬用戶日常使用場景，並對兩款手機的各種操作進行了評估。



結果顯示，iPhone 16 Pro Max以驚人的28小時14分鐘的續航時間奪冠。其中，屏幕亮屏時間為12小時以上，待機時間為16小時，這一成績超越了以往任何一款PhoneBuff測試過的智能手機。

iPhone 16 Pro Max續航時間超乎想象（unsplash@amanz）

相比之下，三星Galaxy S24 Ultra也表現出色，持續運行了27小時18分鐘，在耗盡電量時僅比iPhone 16 Pro Max早一個小時。去年的iPhone 15 Pro Max在iOS17系統下測試時，續航時間為27小時45分鐘。

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值得注意的是，本次評測不再僅僅是重複播放視頻或循環瀏覽網站直到手機耗盡電量，而是涵蓋了智能手機的各種功能，包括髮送和接收消息、處理電子郵件、瀏覽網頁、滾動社交媒體應用、觀看在線視頻、玩遊戲、聽流媒體音樂、使用地圖等等。

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