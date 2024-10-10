iOS 18.2傳12月推新AI功能影像工具:Genmoji、Image Wand自製圖像｜早前Apple發布會公布的AI 功能正在iOS 18及iOS 18.1中陸續推出， 而其中3個影像工具預計將會於12月在iOS 18.2的更新中出現，包括Image Playground、Genmoji和Image Wand。



Image Playground

iOS 18.2 發佈時，它可以在獨立的Image Playground 應用程式中使用，或者透過其他應用程式中的 Image Playground 工具使用。能夠根據描述的概念創建原始圖像。另外Image Playground 亦有一系列提示一步一步地讓用家建立影像。包括主題、地點、配件、服裝等概念。用家可以生成3種風格的圖像包括卡通、插畫及草圖。有傳Apple刻意只推出這三種風格，以免出現逼真的Deepfake影像。Apple Intelligence會根據用家提供每項輸入，為影像提供多種不同的預覽。這樣您就可以有選擇，並且可以根據需要進行改進。

Image Playground (Apple)

Genmoji

除了生成影像之外，還能夠生成表情符號，Apple稱為Genmoji，Genmoji可以直接加到表情符號鍵盤中，在不同App中使用。用家只需要在表情符號鍵盤的搜尋欄位中輸入內容，系統就會生成相應的表情符號，如沒有相符的表情符號，Apple 將提供「建立新表情符號」建議。Apple Intelligence 根據描述可以創建最多四個新表情符號。用家可以滑動選項以選擇最喜歡的一個，它將添加到您的表情符號鍵盤中。

Genmoji ( Apple)

Image Wand

iOS 18.2 中的第三個影像工具是Image Wand。Image Wand 將在 Apple Notes 中提供，它會將 Apple Pencil或手指畫出來的圖像增強，創建新的圖像。Image Wand將會在工具調色板內，可以圈出現有的草圖並轉換為更美觀的圖像。即使您完全從頭開始，您也可以在筆記中圈出空白區域，亦可拉動周圍的上下文以提供相關的圖像建議。因此，無論您認為自己是創意專家還是新手，Image Wand 都可以提供人工智慧的火花，使您的筆記比以往更加美麗和動態。