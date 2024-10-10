iPhone 16 Pro出貨量可觀但細機未見起色 10月下旬會是觀察重點
撰文：中關村在線
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據天風證券分析師郭明錤昨日（10月9日）在X平台發布的推文，分享了關於蘋果iPhone 16系列機型出貨相關訊息。
郭明錤表示，在中國國慶長假期間，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max的組裝訂單並未中止或放緩運轉。
這可能是因為市場需求依然很高，同時也為即將到來的購物季做準備，其中包括雙十一活動、黑色星期五、網絡星期一等促銷活動。
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郭明錤認為：
1. 組裝訂單幾乎沒有變動，供應商被要求在中國十一長假期間不休假繼續生產兩款Pro系列手機，這意味著兩款Pro機型的需求至今大致符合預期。
2. 部分零組件有略砍11月中旬後的訂單（主要是16標準版與16 Plus），但幅度小於3-5%，基本上可忽略。
3. 與去年相比，16標準版與16 Plus的需求沒有太大起色。
4. 郭明錤預測iPhone 16 Pro的出貨量與去年15 Pro相似，但需要注意目前16 Pro出貨時間較15 Pro短。
5. 下一個觀察重點是Apple Intelligence在10月下旬上線後對美國市場需求/出貨的影響。
6. 維持iPhone 16在4Q24，8800萬-8900萬支的生產預估，略低於去年的9000萬-9100萬支。
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