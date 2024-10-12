傳 iPad mini 7 下月推出｜近日有關 iPad mini 7 的傳聞越來越多，預計將於 今年 11 月亮相。距離第六代 iPad mini 發布已接近三年，因此這一款主打輕巧的 iPad 受到了許多果迷的期待。綜合各方消息，以下整合出 iPad mini 7 的規格和特色，到底能否用到 Apple Intelligence？



螢幕尺寸不變

根據多方傳聞，iPad mini 7 將維持現有 8.3 寸的螢幕，並沿用自 iPad mini 6 開始採用的設計風格，包括平直的邊框和更小的機身尺寸。不過，Apple 可能會重組螢幕組件，以解決部分用家抱怨的「果凍螢幕」問題。果凍螢幕主要是在縱向滾動時，屏幕刷新速度不同步所造成的視覺問題。

Apple Intelligence

雖然 iPad Pro 和 iPad Air 已經採用了 M 系列晶片，但 iPad mini 7 可能仍將繼續搭載 A 系列晶片。據傳，iPad mini 7 很可能會配備 iPhone 15 Pro 的 A17 Pro 晶片，或 iPhone 16 使用的 A18 晶片。無論選擇哪一款晶片，這次升級都將大幅提升其處理速度和性能，特別是在運行遊戲、複雜應用程式以及進行多任務處理時。此外，新一代晶片的加入還將帶來對 Apple Intelligence 功能的支持，提升其人工智慧處理能力。

連接性提升

iPad mini 7 可能會支援最新的 Wi-Fi 6E 技術，這讓其能夠接入兼容路由器的 6GHz 頻段，提供更快、更穩定的無線網絡連接。藍牙也預計將升級至藍牙 5.3，這將帶來更低的延遲和更高的能效。

鏡頭提升

鏡頭部分，Apple 可能會效仿 iPad Air 進行設計變動，將前置鏡頭移至橫向邊框，以便於用家在橫向模式下進行視像通話。此外，鏡頭還可能會新增如 HDR 4 支持、光圈更大等升級，提升拍照與錄影的效果。

支援Apple Pencil

iPad mini 7 很可能會支持 Apple Pencil Pro，該款手寫筆帶來了如擠壓手勢、觸覺反饋和 Find My 功能，並有望新增 Apple Pencil 懸浮功能，讓創作更加精準和直觀。這將為喜愛使用 iPad mini 進行繪畫和筆記的用家提供更多選擇和靈活性。

顏色選擇

在顏色方面，目前 iPad mini 提供太空灰、星光色、粉色和紫色四種選擇。而 iPad mini 7 則可能會調整顏色配置，加入更多與 iPad Air 類似的顏色選擇，例如藍色，並可能移除粉色選項。

發布日期、價格

市場預測 iPad mini 7 將於今年 11 月發布，與傳聞中的 M4 MacBook 一同亮相。據多方消息顯示，iPad mini 7 的定價將與前一代相同，預計 Wi-Fi 基礎型號的起售價將為 499 美元。