哪些手機Apps是流量怪獸？用5分鐘就耗近200MB　3步驟降數據消耗

eSIM業者Holafly發布報告，測試手機多款APP的網路流量使用情況，結果發現Youtube最為消耗數據，其後依序為Disney+與Uber。



在人人都有智慧型手機的時代，哪些App是手機內的「流量怪物」？

國際eSIM業者Holafly近日發布測試結果，其透過iPhone 15 Pro Max與小米9測試，並使用同款網路監測軟體的情況下發現， 在熱門App當中，Youtube排名首位。

用手機看影片，當然會用許多數據。（unsplash@szabo-viktor）

Holafly根據Business of Apps和YouGov上的排名，檢視最受歡迎的應用程式。其中，YouTube對數據的需求最大，且遙遙領先，每五分鐘使用193MB，比第2名的Disney+（150MB）多出28.7％。

其餘第3到第5名分別是Uber（102MB）、Snapchat（101MB）及Prime Video（97MB）；從測試結果中可發現，社群軟體FB、和X，都落在10名以外，Netflix也僅居第14名。

值得注意的是，前10名主要是影音串流應用程式以及以影片為主的社群媒體。不過，Uber和Google地圖也榜上有名，因為這2款App會不斷下載地圖的資訊與即時交通資訊。

在消耗行動數據量Top20排名上，不少App都以影音串流為主。（Holafly）

此外，第3大串流媒體應用程式Prime Video (97MB) 使用的資料僅為Disney+的三分之二，更是YouTube的一半；Hulu（59MB）、Netflix（53MB）和Apple TV（44MB），則分別位居第7名至第9名；Spotify則主要是音訊，每五分鐘使用的流量僅約7MB。

在影片串流部分，YT的消耗量遙遙領先。 （ Holafly）

網頁瀏覽器：Safari最吃數據量

最後，Holafly也比較了 iOS 和 Android 上最受歡迎的網頁瀏覽器。

結果發現，iOS 瀏覽器 Safari 使用的行動數據最多（每五分鐘約 56 MB）。 Safari 的下載資料比第二名 Vivaldi (33 MB) 多 69.7%，更是 Firefox (27 MB)、DuckDuckGo (27 MB) 和 Google Chrome (24 MB) 的兩倍多。

Holafly指出，Safari 的資料消耗量，可能與開發人員為第三方應用程式利用Safari 行為的能力有關。

網頁瀏覽器部分，Safari遠比Google Chrome更消耗數據量。（Holafly）

如何優化APP數據消耗？

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1. 停止應用程式自動同步

若在Android系統，可以關閉Google帳戶中所有與Google應用同步的App；而在iOS上，可以選擇哪些應用程式與iCloud同步。大多數App，需要進入App的個別設置菜單以禁用背景同步。

2. 避免串流高畫質影片

在小型設備上觀看高畫質（HD）影片會快速消耗數據流量，但其實對畫質改善效益不大，可將影片切換為較低的解析度。

3. 先將音樂和Podcast存在手機

收聽串流音樂和Podcast，通常意味著每次都要重新下載。可以在Wi-Fi連接下下載或預載來減少數據使用。

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