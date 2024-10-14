微波爐加熱食物極方便，甚至有家庭每天都使用。然而，許多人可能對微波爐其實不太了解，只會打開來「叮」。Threads 有網民發現微波爐內的「鐵片」破損，問是否可以繼續使用。其實那塊「鐵片」叫為雲母片，用來保護微波爐的磁控管。可是，如出現損壞的話隨時有機會產生危險。



雲母片作用是什麼？

雲母片通常安裝在微波爐的內側，靠近微波發射器（磁控管），是一種具有良好絕緣性和耐熱性的材料。主要功能是保護微波爐的磁控管，避免食物的碎屑、油脂、水分或其他雜質進入磁控管內部，進而防止其損壞。由於雲母片具有良好的絕緣性能，它還能避免微波爐內部發生電弧現象。

雲母片損壞後的後果

由於雲母片的保護作用消失，食物的油脂、碎屑和水蒸氣可能直接接觸到磁控管。這可能會導致磁控管短路或燒毀，最終導致微波爐無法工作。

同時，當微波爐在加熱食物時，若雲母片破損，電流可能會在磁控管和其他金屬元件之間產生火花或電弧。這種現象會損壞微波爐內部的電子元件，甚至可能引發火災。因此，當發現微波爐內部出現火花時，應立即停止使用並檢查雲母片的狀況。

雲母片的損壞點算？

如發現雲母片損壞後，應立即停止使用微波爐，避免磁控管受到進一步損害。可以打開微波爐內部，仔細檢查雲母片的損壞情況。輕微的磨損可能不會立即影響微波爐的功能，但若出現裂縫或缺口，則需要立即更換。

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為了防止雲母片損壞，定期檢查微波爐內部並清潔爐腔是非常重要的。確保在每次使用後，爐腔內無食物殘渣和油污，這可以減少微波爐內部元件的磨損。

資料來源：Threads