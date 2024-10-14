iPhone SE 4保護殼曝光　尺寸更大攝像頭模組變化不大　售價吸引

據最新報道，第四代蘋果iPhone SE的保護殼已經曝光。後置模組與之前發布的渲染圖相符。根據照片顯示，新款iPhone SE的保護殼與現款保護殼外觀相似，都具備單攝像頭和閃光燈開孔、靜音開關開孔以及音量鍵和電源鍵凸起區域。



然而，新一代iPhone SE將採用基於iPhone 14的設計，因此其尺寸比現款更大。

iPhone SE 4保護殼曝光（x）

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據悉，新款iPhone SE將配備6.1英寸OLED顯示屏，並且取消了傳統的物理Home鍵。支持Face ID面部識別技術，並內置8GB Ram。同時，該款手機還將搭載蘋果首款自研5G調制解調器「Centauri」，提供更好的網絡連接體驗。

儘管如此，在功能上還存在一些缺陷。例如，「Centauri」不支持毫米波（mmWave）技術，這意味着在某些高頻網絡環境下，新手機的5G性能可能會受到影響。此外，在價格方面，預計2025年春季發布的新款iPhone SE售價約為450～500美元之間。

總體來說，這款新型蘋果iPhone SE的發布備受期待，並有望為用戶帶來更出色的使用體驗。

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