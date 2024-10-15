消委會測試34款Wi-Fi Router路由器評比｜基本上每個家庭都有安裝Wi-Fi路由器，可是不同規格的路由器所帶來的網絡速度﹑穩定性都截然不同，消委會最新測試 34 款Wi-Fi路由器，當中包括近年熱賣的網狀Wi-Fi路由器（mesh Wi-Fi router）。正考慮入手那一款路由器的話，就必須參考以下消委會的測試結果。



消委會測試的 34 款Wi-Fi路由器主要為有 4 類，包括15款網狀Wi-Fi路由器套裝、10款Wi-Fi路由器、3款吸頂式Wi-Fi接入點套裝及6款Wi-Fi訊號伸延器，路由器價格由$349～$8580 不等。委託歐洲的檢定中心，針對路由器的數據傳送、環保程度、使用方便程度、功能多元性及網絡安全程度進行測試。

Wi-Fi網速出色

最多用家關於路由器的功能，必數數據傳送速度，不論是網狀Wi-Fi路由器﹑一般的Wi-Fi路由器，當中都有過半的款式獲得 4 分以上評分，而Wi-Fi覆蓋範圍由以網狀Wi-Fi路由器表現最為出色，原因是網狀布局的節點可互通，得以擴展Wi-Fi訊號覆蓋範圍。

多功能﹑安全程度

路由器除了提供 Wi-Fi 之外，其實部分款式更設有防火牆（firewall）、過濾MAC地址、動態域名系統（DDNS）、防止產品被駭客入侵、防止未經授權使用Wi-Fi 等功能。經測後發現，整體路由器的表現都不俗，獲3.5～5分，當中「華碩Asus」RT-AX92U表現最突出，「TP-Link」Omada EAP610 則在防止未經授權使用Wi-Fi的測試表現較弱，只獲2.5評分。

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消委會教路 路由器使用﹑安裝貼士

在選擇Wi-Fi路由器時，為確保數據傳輸的流暢性，應根據寬頻服務供應商提供的網速與家中設備的需求來選擇合適的路由器。連接數據機至路由器時，應選用支援高傳輸速率的 Lan 線，並確保兩端插入路由器與數據機的高速端口。

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路由器的擺放位置不必局限於數據機附近，將其安裝於高處，如牆上或天花板，能有效提升信號覆蓋範圍。另外，Wi-Fi訊號容易受到鄰近其他網絡的干擾，因此建議將路由器的頻道設為「自動」，以避免信道擁擠的問題。

為了提高安全性，應將Wi-Fi的輸出功率調整至中或低，這不僅能節省電力，還能減少干擾鄰居網絡的機會。同時，選擇先進的加密技術如WPA2或WPA3並設置強密碼，能進一步保護網絡安全。此外，定期更新路由器的韌體並開啟自動更新功能，確保使用最新的安全補丁。

資料來源：消委會