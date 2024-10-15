Samsung BESPOKE AI系列吸塵機／雪櫃登場｜智慧升級家居生活

Samsung最近推出全新BESPOKE AI家電系列，包括BESPOKE Jet AI旋風吸塵機及BESPOKE AI雙門下置式雪櫃，正式成為首個提供全系列BESPOKE AI家電的品牌。



全新BESPOKE AI家電系列融入強大的AI技術及SmartThings互聯性，讓家電產品能自動根據用家的生活習慣和偏好調節設定，帶來嶄新的個人化體驗。無論是客廳的木地板、廚房的瓷磚抑或是睡房的地毯，BESPOKE Jet AI旋風吸塵機的AI清潔模式都能自動偵測地板材質，並智能調校吸力和刷頭轉速，提供最佳的潔淨效果。另外，BESPOKE AI雙門下置式雪櫃配備AI節能模式，能根據用戶的使用習慣自動調節至低耗電模式，最高可減少15%耗電量，為用家帶來更環保又節能的生活方式。

Samsung BESPOKE AI家電系列不但大幅提升日常家居生活的效率和便利性，更以創新科技與人性化設計，為用戶締造全新智慧生活體驗，開創家居生活新未來。

BESPOKE Jet AI旋風吸塵機 AI主動清潔輕鬆打造潔淨家居

BESPOKE Jet AI旋風吸塵機搭載強大的AI技術，配合高達280W的強大吸力，能自動偵測不同地板材質並智能調校吸力及刷頭轉速，提供最佳潔淨效果，更能減少多達14%的用電量。此外，產品配備All-in-one旋風自動集塵充電座，能自動清空集塵袋並密封塵盒，清潔過程不需接觸灰塵，整個清潔過程更加衛生便捷。

BESPOKE Jet AI旋風吸塵機採用可拆式電池設計，電池容量提升80%，續航時間高達100分鐘，減少頻繁充電的憂慮。另外，產品配備專為寵物家庭而設的Pet Tool+寵物塵蟎吸頭，以及雙向勁旋濕拖刷頭等配件，滿足用戶在家居清潔上的各種需求，實現更高效的智慧清潔體驗。

BESPOKE AI雙門下置式雪櫃 引入AI技術自動調節 省電又省錢

另外BESPOKE AI雙門下置式雪櫃系列，包括BESPOKE AI Premium和BESPOKE AI SpaceMax系列，均採用歐洲製造，結合強大的AI技術。

產品配備AI節能模式，能透過分析用家的使用習慣和周圍環境，自動調校壓縮機速度和溶雪周期，以維持最佳冷藏溫度，同時將耗電量減少最高15%。用家更可自訂模式，當電費預算超出目標，AI節能模式會自動啟動，讓電費預算得以控制。

除了出色的節能效能，BESPOKE AI雙門下置式雪櫃系列亦內置SmartThings全家居互聯功能，用家可透過手機app遙距監察和控制雪櫃的多項設定，包括關門提示、溫度調節、冷卻模式及用電量分析等，一站式管理家中智能家電。全新BESPOKE AI雪櫃系列不但兼顧生活效率，更能照顧生活品質和環保需求。